¿Para qué sirve el algodón que viene en los frascos de pastillas?

Existen algunas cosas tan comunes que, en algunos casos, no nos detenemos a preguntarnos sobre su razón de ser o cuál es su propósito; sin embargo, cuando lo hacemos, podemos llegar a sorprendernos al descubrir algo que no conocíamos.

Un ejemplo de lo anterior son la función de algunos objetos, tal como el algodón que se encuentra en el interior de algunos frascos de pastillas.

Sí, probablemente es algo que suele pasar por desaparecido para muchos, ya que es algo bastante común, pero que sin que tal vez lo sepas tiene una función muy importante para la preservación de las pastillas.

Y es que esta práctica no es nueva, sino que se remonta a inicios del siglo XX, mucho antes de que existieran los envases modernos de la logística farmacéutica.

El algodón comenzó a incorporarse por las empresas farmacéuticas como un aliado que, colocado en el interior de los frascos, es capaz de evitar que las pastillas se dañen a la hora de ser transportadas.

Con este método tan sencillo, el algodón se encarga de rellenar el espacio vacío en los frascos, lo que ayuda a preservar el estado y la calidad de las pastillas.

Otra función del algodón en los frascos, es que también es capaz de evitar la humedad dentro de los frascos, pues estos envases y algunas pastillas suelen ser propensos a ambientes húmedos.

Para evitar que la humedad dañe el contenido de los frascos, el algodón es capaz de actuar absorberla desde el interior.

¿Por qué se sigue utilizando el algodón en los frascos?

Aunque la tecnología en el envasado de farmacéuticos ha avanzado bastante, en a actualidad se sigue utilizando el algodón por la sencilla razón de que el mismo genera una sensación de seguridad en los consumidores.

Sea incluso por tradición, según estudios, los consumidores se sienten más seguros de ver un algodón en el interior de su frasco de pastillas, pues puede indicar que el producto está fresco e intacto, lo que refuerza la confianza en la marca que están consumiendo.

Pero no es solo la seguridad visual, sino que el algodón continúa protegiendo al medicamento de la humedad, sobre todo en zonas donde son muy propensas a la presencia de vapor.