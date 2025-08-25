Para empezar

Qué poquito duran los buenos momentos para las santistas. Me duele lo que esta noble afición está pasando. Son sin dudas los peores tiempos del santismo, más allá de una crisis deportiva que no tendrá salida pronto, el club se maneja de manera errante y con muy poca consideración con quienes debería respetar más que es su gente que sigue fiel. En lugar de traer refuerzos se hacen convenios con marcas de trajes de tela italiana, en lugar de apoyar en sus redes sociales a su mejor jugador que es Carlos Acevedo para que el Vasco Aguirre lo voltee a ver mejor publican felicitaciones de cumpleaños vayan a saber a quien. Todo es triste, con un tufo macabro de desdén y valemadrismo.

El viernes pasado se tuvo un buen primer tiempo ante los Bravos de Juárez jugando como visitantes, por fin el equipo de Francisco superó los cinco tiros realizados que venía teniendo de promedio en sus últimos partidos, se anotó un buen gol obra del colombiano Dájome que suma tres en Liga y cuatro en todas las competiciones. Después lo habitual, parece que no se le puede pedir a Francisco más que esto, buscar ganar (?) con lo menos posible y apelando a la suerte. Nuestro DT español jugó este partido como un Elche contra el Barcelona en donde por suerte te vas arriba y hay que defender el gol hasta con el camión atravesado. Así ve el futbol y es inútil pedirle otra cosa.

Tigres, Atlas, San Luis y Xolos son los próximos partidos del Santos de Francisco. ¿Qué veremos? Pues lo mismo. Contra Tigres es en casa este próximo sábado, los de Pizarro vienen mal, no le pudieron ganar (empataron a 2 goles) a un Mazatlán que se quedó con 10 hombres desde el minuto dos, Tigres debió perder ese partido si no es por un alargue inexplicable que el árbitro les dio. Francisco debe ir por los tres puntos dejando de ser ratonero. Santos tiene un plantel muy limitado pero si lo pones solamente a defender tendrás su peor cara. Los Guerreros deben atacar más, el torneo avanza sin ver grandes mejoras o evolución de esta versión “española” del Santos.