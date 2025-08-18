Columnas Deportes columnas Deportes editorial

Columnas

Para empezar

EN LA CORNISA

ARMANDO CASTIL ROSELL.-

La cornisa es la orilla antes del abismo, una franja estrecha por la que si se camina sólo hay dos opciones: caer al vacío o salvarse en tierra firme.

¿Para dónde caerá el Santos de Francisco? Esta versión de los Guerreros nos tiene en ascuas, está muy lejos de ser un equipo confiable, pero tampoco se ha llevado las derrotas que en los números merecería, es decir, contra Chivas si uno ve las estadísticas, es un triunfo milagroso, mientras que en las caídas en Puebla y esta última contra el Cruz Azul, los rivales debieron hacerle cuatro o más goles al conjunto albiverde. Santos camina por la cornisa pero no se ha desbarrancado, no se ha llevado descalabros que más allá de perder tres puntos, conllevarían una exhibición de lo poco que Francisco intenta en los partidos, sobre todo de visitante.

Santos está siendo un equipo de recursos muy limitados, llega rara vez al arco rival, remata muy pocas ocasiones de manera certera y ha sido bendecido por la suerte, más Carlos Acevedo, para no llevarse canasta llena en prácticamente todos sus partidos. El equipo corre y se entrega, eso es innegable, sin embargo, eso no va a alcanzar, se necesita talento pero también que el entrenador no plantee los partidos con tanto miedo. Las expulsiones son excesivas, es un factor que tampoco ayuda, pero antes de esta última de Ramiro Sordo, el Santos no estaba siendo audaz, la roja hasta le sirvió de pretexto al entrenador santista para seguir atacando con lo justo y no intentar nada más, uno pensaría que en un encuentro que termina tres goles a dos, las llegadas a portería hayan sido bastantes, pero la realidad es lapidaria, Cruz Azul pateó al arco 32 veces y el Santitos de Francisco solamente 3, perdón pero ante esa estadística me salió del alma llamarle “santitos”.

El panorama tristemente no es para ilusionarse, jugando así siempre estarás más cerca de perder, el mercado de pases cierra hasta el 12 de septiembre, pero sería un milagro de proporciones bíblicas que llegara algún buen refuerzo más, por lo contrario, lo que la directiva demuestra es estar en otro canal haciendo frivolidades que sólo se prestan para la burla.

Esta reinvención santista solamente aspira a darle migajas a su afición, ni por error les pasa por la cabeza llevar a este equipo otra vez a la g


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Columnas Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Para empezar Columnas Deportes

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Columnas Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407326

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx