Para empezar

La cornisa es la orilla antes del abismo, una franja estrecha por la que si se camina sólo hay dos opciones: caer al vacío o salvarse en tierra firme.

¿Para dónde caerá el Santos de Francisco? Esta versión de los Guerreros nos tiene en ascuas, está muy lejos de ser un equipo confiable, pero tampoco se ha llevado las derrotas que en los números merecería, es decir, contra Chivas si uno ve las estadísticas, es un triunfo milagroso, mientras que en las caídas en Puebla y esta última contra el Cruz Azul, los rivales debieron hacerle cuatro o más goles al conjunto albiverde. Santos camina por la cornisa pero no se ha desbarrancado, no se ha llevado descalabros que más allá de perder tres puntos, conllevarían una exhibición de lo poco que Francisco intenta en los partidos, sobre todo de visitante.

Santos está siendo un equipo de recursos muy limitados, llega rara vez al arco rival, remata muy pocas ocasiones de manera certera y ha sido bendecido por la suerte, más Carlos Acevedo, para no llevarse canasta llena en prácticamente todos sus partidos. El equipo corre y se entrega, eso es innegable, sin embargo, eso no va a alcanzar, se necesita talento pero también que el entrenador no plantee los partidos con tanto miedo. Las expulsiones son excesivas, es un factor que tampoco ayuda, pero antes de esta última de Ramiro Sordo, el Santos no estaba siendo audaz, la roja hasta le sirvió de pretexto al entrenador santista para seguir atacando con lo justo y no intentar nada más, uno pensaría que en un encuentro que termina tres goles a dos, las llegadas a portería hayan sido bastantes, pero la realidad es lapidaria, Cruz Azul pateó al arco 32 veces y el Santitos de Francisco solamente 3, perdón pero ante esa estadística me salió del alma llamarle “santitos”.

El panorama tristemente no es para ilusionarse, jugando así siempre estarás más cerca de perder, el mercado de pases cierra hasta el 12 de septiembre, pero sería un milagro de proporciones bíblicas que llegara algún buen refuerzo más, por lo contrario, lo que la directiva demuestra es estar en otro canal haciendo frivolidades que sólo se prestan para la burla.

Esta reinvención santista solamente aspira a darle migajas a su afición, ni por error les pasa por la cabeza llevar a este equipo otra vez a la g