Para empezar

Había mucha expectativa por este partido contra las Chivas después del papelón que se hizo en la Leagues Cup que desembocó en el escarnio público que se culminó con la suspensión del contrato de Ismael Govea, después de que se le comprobó que habló mal de su ahora exequipo, su exentrenador y expresó que no quería ni siquiera ir al play in para poder lidiar personalmente con situaciones familiares que se le avecinan.

Lo que yo esperaba, tengo que ser sincero, era a un equipo que le iba a hacer la cama a su entrenador, veía muchas señales de un mal ambiente en el vestidor, simplemente con los conatos de bronca que tuvieron Guémez, Barticciotto, Balanta y Fagúndez. Mi sospecha era de que contra Chivas se acababa todo, se perdía en casa de manera fea, torneo a la basura y un técnico en la cuerda floja con su plantel dándole la espalda. Sin ser nada espectaculares, la verdad es que el equipo respondió, Santos seguramente seguirá siendo un equipo muy limitado que difícilmente ganará muchos partidos, les falta un mundo para ser una escuadra para tomarse en serio, pero contra las Chivas los muchachos respondieron, hay que aceptarlo.

Carlos Acevedo respondió en la cara de su rival para ir al mundial del 2026 que es el Tala Rangel de manera espectacular, el Guardián atajó un penal y realizó otros lances con el brillo que lo caracterizan. Está en chino que el Vasco lo voltee a ver, no sé por qué, pero Carlos es en este momento el mejor portero mexicano de la Liga MX, simplemente así es. Tristemente, jugar con el sotanero eclipsó los dos últimos grandes torneos que tuvo en el plano individual.

Santos aspira a hacerse fuerte en casa como contra el Rebaño y a no caer en papelones como los que hizo en Puebla y en la Leagues Cup. Ojalá Francisco sea más osado y sea consciente que a estas alturas, la gente no quiere ver a su equipo con miedo.


               
               


               

               
               

               
               
               
