Para empezar

Este fracaso que Santos Laguna acaba de firmar en la extraña Leagues Cup 2025 a nadie nos sorprende. No esperaba ni el santista más optimista competir para ganar este torneo, sin embargo, tampoco se esperaba que el Santos Laguna retrocediera otra vez a la mismísima nada. Desde su derrota en la liga contra el Puebla se volvió a asomar el Santos que nadie queremos ver y tristemente parece que llegó para quedarse.

Francisco está demostrando ser un técnico timorato y muy apocado cuando no juega en su estadio.

Ni de entrenamiento le está sirviendo esta copa al equipo, desde el mensaje inicial de que habría rotaciones, todos lo leímos como lo que fue: una sacada de paraguas del técnico español sabiendo que iban a perder todos los partidos. Yo entiendo que no se puede jugar con el mismo once en cuatro partidos que tendrás en diez días, pero no pongas pretextos antes de jugarlos, si este equipo batalla para tener un once inicial digamos decente, hablar de que se jugaría con suplentes pues con todo respeto sonó a que no pensaba en ningún momento en tratar de ganar. Me preocupa el relato que hábilmente cree el español que instala en el ambiente, nos quiere tomar de idiotas pero pues que se vaya dando cuenta que no lo va a lograr.

Francisco ni siquiera tiene el vestidor en paz, en Zacatecas Bruno Barticciotto se peleó con Javier Güémez, terminando el partido contra Seattle se encararon Kevin Balanta con Franco Fagúndez, más allá de que por fin nos dimos cuenta de que el 10 uruguayo tiene sentimientos, no es nada positivo volver a mostrar que aparte de perder casi siempre, en ese vestidor hay mal ambiente o un pésimo ambiente laboral, lo que nos faltaba.

Santos tratará de irse dignamente de la Leagues Cup el próximo jueves a las 21:00 horas enfrentando al Galaxy de Los Ángeles. Después vendrá a seguir con la Liga MX el domingo 10 de agosto recibiendo en casa a las Chivas de Milito que no asustan a nadie pero ven en el Santos la oportunidad de dar una alegría a su afición. Santos está tristemente en una vergüenza permanente.