Para empezar

Santos Laguna perdió el pasado viernes 1-0 contra el Puebla en el mítico estadio Cuauhtémoc. Una exhibición penosa del equipo de Francisco que aceptó estar sorprendido de la actitud de sus jugadores, espetando que el único equipo que quiso ganar el partido fueron los poblanos dirigidos por Pablo Guede. El partido fue de un solo lado, el marcador está muy lejano de mostrar lo que realmente pasó en la cancha, la escuadra de La Franja pudo sin problemas golear a los albiverdes si hubieran estado más atinados frente a la portería de Carlos Acevedo, fue un baño, dirían los españoles, que el Puebla se dio ante un limitadísimo Santos Laguna que simplemente compareció en la cancha para mostrar peligrosamente, otra vez, su peor cara.

Los fantasmas se activaron.

No es exagerar entrar en pánico cuando vuelves a ver a un Santos así, también da miedo ver a un entrenador que otra vez comete los mismos errores de sus antecesores.

Francisco debe ser consciente que salió a jugar ratonero ante un equipo que venía de 11 partidos sin ganar, de los cuales, 10 habían sido derrotas y el otro un empate. Tu equipo, Francisco, debió ser goleado por una escuadra que se supone que es de tu mismo nivel.

Los mediocres contra los ineptos, leí por ahí.

Se viene la Leagues Cup y no hay otra manera de sentir que verla con temor a llevarse tres derrotas. Francisco debe reaccionar, ¿en serio piensa que con el Choco Lozano llegará a buen puerto? ¿Por qué se guarda a Barticciotto? ¿No le gustó Kevin Palacios? Por favor, Francisco, ve a Estados Unidos a buscar una travesura, trata de ganar, no vayas por tres empates a cero, porque si no, te traerás tres derrotas y aunque no lo creas, ese torneo que aquí en México escuchas a muchos medios ningunear, verdaderamente deprime a quienes solamente van a hacer el ridículo y a ser exhibidos.

Ojalá leas esto: ya sentiste, Francisco que cuando el equipo hace todo lo posible se va aplaudido como contra Toluca, aún perdiendo en casa 2-4, pero cuando pierdes como el viernes, no se te va a permitir eso.

Sé más valiente, que tu equipo se muera de algo, apenas te vamos conociendo y contra el Puebla, si, ¡el Puebla! ¡Oh decepción!