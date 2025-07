Para empezar

Miércoles pasado, Estadio Corona. Veinte mil gentes registraron una entrada que hace mucho tiempo no tenía el Santos Laguna en su casa. Se pueden decir o suponer varios factores que provocaron dicha asistencia, la victoria contra Pumas, que venía Toluca el actual campeón, etc, etc… La realidad (me voy a disfrazar de dueño de la verdad) es que la gran afición lagunera respondió al cariñito indirecto que le dio Grupo Orlegi al anunciar que el Atlas está en un proceso de venta.

Es cansado hablar de héroes y villanos, pero es definitivo que cuando Orlegi empezó a crecer adquiriendo a otros equipos, el primer amor que es el Santos con todo lo que conlleva se sintió ofendido, ignorado, disminuido. Cuando la fórmula Orlegiana tuvo su éxito rojinegro todos nos sentimos como cuando vemos a nuestra ex novia con otra pareja pasándola genial, llámenme ranchero pero así me sentí, hasta empleados del club en sus redes sociales cambiaron el escudo del Santos por el del Atlas, del desfile de los campeonatos de la antigua academia mejor ya ni recordarlos.

La gente ahí está, solamente hay que tratarla como se merece.

La entrada de veinte mil personas no fue por un gesto intencionado de los dueños del equipo, fue una carambola de tres bandas totalmente accidental. Es un hecho que ocurrió ante los ojos del nuevo presidente y espero que le haya revelado muchas cosas que siempre han estado pero que por soberbia no las sabe ver y leer correctamente.

En lo deportivo aún se está en una tremenda deuda, más allá de lo bonito y emotivo de la noche de este miércoles pasado, de pasión y emociones no se vive en el futbol, hay que ganar, parece que poco a poco Francisco encontrará el camino, sin embargo es un camino que te llevará quizá a competir para no ser últimos lugares, pero aún muy lejos de estar donde la gente quiere. La afición del Santos es de primera y es ganadora, merece estar otra vez viendo a su equipo en los primeros lugares.