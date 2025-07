Para empezar

El contundente triunfo de este sábado pasado del Santos Laguna sobre los Pumas de la UNAM dejó un clima pacífico en el universo albiverde que hace un buen tiempo no vivíamos. Muchos aficionados en sus redes dejaron la pregunta: ¿me puedo ilusionar? Y caray, yo les contestaría que por supuesto, solamente faltaría que los opinadores les quisiéramos quitar ese derecho, no, usted se puede ilusionar, después viene la realidad que es la que implacablemente mata toda ilusión cuando las cosas no van bien, hoy se vale ilusionarse y tener esperanzas de que el equipo de Francisco saldrá por fin de los últimos lugares.

Lo mejor de la noche del sábado contra unos mermados felinos de CU fue que elementos santistas que ya estaban antes, lucieron irreconocibles por lo menos en actitud e intensidad, esto abona a la ilusión ya que los pocos refuerzos que llegaron se encontrarán, siento yo, con otra dinámica y mística del equipo que en los últimos años era un velorio, se notaba que los elementos que se sumaban, rápidamente caían en el marasmo inevitable de un equipo que no creía en sí mismo, el fracaso se olía en todo momento, estaba prácticamente garantizado.

Si este torneo la presión en campo rival y la intensidad son no negociables para Francisco, los resultados deben ser otros, lo tomo con cautela, no estoy hablando de pelear con los favoritos pero por lo menos cotizar ya con otro tipo de equipos que buscan meterse al play in. Santos el sábado ganó prácticamente sin refuerzos, por lo menos sin los estelares en los que yo aún pongo a Bruno Barticciotto y a Kevin Palacios. Recuperar el balón y buscar de inmediato el punto más flaco del rival que irremediablemente esta vez fue el joven arquero unamita, te habla de un técnico que planeó el partido, está en lo suyo.

Así como no hay que exagerar el buen triunfo de este pasado sábado tampoco hay que exagerar si Toluca (el actual campeón de nuestra Liga MX) le pone un repaso al Santos y Tony Mohamed coloca a Francisco en la realidad este próximo miércoles, las conclusiones que el DT español sacará después de enfrentar a los Diablos serán mucho más valiosas que las que tiene procesando después de ganarle a los Pumas. Buen inicio, hasta ahí.