Para empezar

La peor sensación de todas es la incertidumbre. Las tragedias se empiezan a digerir cuando te llegan, las pérdidas de seres queridos, un mal negocio, una enfermedad. A todo se le puede hacer frente cuando sabes a qué te enfrentas.

Tristemente la afición del Santos Laguna aún no sabe a qué se enfrenta ni qué es lo que vendrá en el futuro inmediato.

Me atrevo a decir que ni siquiera los dueños del equipo tienen certeza de los pasos a seguir en las próximos días, semanas y meses. Con la nota que salió en el diario Reforma y que desató el escándalo, se han venido sucediendo acciones erráticas del Club Santos como un comunicado con términos lagaloides que nadie que no es abogado entendió bien a bien, estoy seguro. Es muy difícil imaginar que lo que venga se pueda manejar de manera normal, es decir, hoy tengo mil dudas de cómo se dará la pretemporada, la contratación de refuerzos, la venta de abonos y lo que usted quiera agregar. La incertidumbre congela, paraliza y termina por corroer lo poco que queda de quien la sufre.

Hoy por lo menos de mi puño y letra no saldrá alegrarme porque cae en desgracia un personaje que tristemente pasó de ser un héroe a un extraño, hoy más que nunca veo con más claridad lo que antes les he contado en estos espacios que tanto valoro, la comunicación del Club con su afición debió ser más clara, yo soy lagunero, conozco a mi gente, sé que muchas personas se hubieran volcado a ayudar y a dar lo que podían, comprar abonos, manifestarse en redes sociales. Hoy ya es muy tarde, el Club decidió quedarse solo por mandar mensajes extraños a veces hasta groseros o de a tiro el silencio total porque si algo ha reinado los últimos años de allá para acá es la soberbia, así de triste es la situación actual.

Lo que sigue es enterarnos solamente por las noticias de lo que viene, quizá se nos quiera vender una aparente normalidad que no se la va a creer ni un bebé de brazos. Quisiera darles certezas pero no las tengo. Ligar todo esto a que en Veracruz ya dejaron al estadio Pirata Fuente como nuevo sería debutar como un intento de profeta que no pretendo ser. Aquí trataré de contarles lo que sé.