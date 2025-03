Para empezar

Para mi adorado tío Alfonso Castil Rivas. Descansa en paz, gracias por tanta felicidad que nos diste.

Multipropiedad

Un ente externo como la FIFA hará por fin que algo que dentro de nuestro país se hace de forma ilegal, tenga sus consecuencias. El Club León queda excluido del próximo mundial de clubes que se realizará este próximo verano, por compartir con otro participante del certamen, el Pachuca, el mismo dueño. La FIFA no se tragó la charra de que Jesús Martínez papá y Jesús Martínez hijo prácticamente ni se conocen y cada quien maneja su equipo de manera independiente. Aquí en México tienen el descaro de llamarse "Grupo Pachuca", sabiendo todos que son los tenedores de varios clubes, entre ellos se pasan jugadores, comparten presupuestos y apoyos gubernamentales, aquí en nuestro amado país no hay autoridad que los regule y les ponga un alto y hasta hace unos días, todos pensábamos que la FIFA seguía en su misma postura de: "allá ustedes mientras no haya una queja formal aquí". Pues la queja formal llegó, el Club Alajuelense de Costa Rica se inconformó y al máximo organismo del futbol no le quedó de otra que actuar en consecuencia y aplicar sus reglamentos, que dicho sea de paso, siempre han existido, otra cosa es que en este nuevo torneo lo homologaron en octubre pasado cuando el equipo del León ya había calificado en la cancha a la nueva competencia que promete ser de ensueño. ¿Ilegalidad de la FIFA? No creo. Es su torneo, ellos lo regulan, y se acabó el corrido.

Se habla de que el TAS pudiera revertir este fallo, pero se ve difícil, partir de que un equipo hace trampa no lo hace estar en regla bajo ninguna circunstancia, veo difícil que el argumento de que cuando se calificó no había reglamento oficial del torneo de FIFA les dé la razón. El León y todos los equipos mexicanos que están en esta situación de multipropiedad saben que viven en la ilegalidad y que en cualquier momento les caerá la espada de Damocles, es como cuando uno anda por la calle con las placas vencidas, sabemos que andamos mal, pero nos molestamos si nos detiene un tránsito, aquí en México somos muy reacios a acatar la ley y pensamos que nunca llegará el momento de cumplir, por eso en este asunto los dueños del futbol llevan diciendo desde hace más de 10 años que la multipropiedad tiene fecha de caducidad, una verdadera serie de bromas que se corona con el chiste de que el siempre, según esto, más corrupto de todos, que es para la imaginativa nacional el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, es el único dueño que vendió dos de sus equipos y se quedó nada más con uno, como manda el reglamento.

Lo más normal sería que FIFA le diera el lugar del León a CONCACAF o a México. Esto estallará en escándalo si el lugar se le da a las Águilas del América aunque sea el mejor en el ranking, pero un candado impide que más de dos equipos del mismo país se clasifiquen sin ser campeones. Vaya lío que va a ser crear la jurisprudencia en casos como este, no hay lagunas en el reglamento para excluir a equipos en multipropiedad, pero sí las hay en cuanto al asunto de invitar a clubes a la competencia. Veremos en qué acaba esto. La enseñanza debería estar en acabar con que un grupo empresarial maneje a varios equipos, pero eso no va a suceder, nos vamos a quedar mentándole la madre la la FIFA y cantándole el himno nacional porque cuando nos descubren un chanchullo es culpa de todos, menos de nosotros.Manye Castil

X: @manyecastil