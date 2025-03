Para empezar

Viene la siempre inoportuna y aburrida fecha FIFA y nuestra Liga MX que criticamos mucho pero queremos siempre verla, se detiene una semana. Las fechas FIFA antes no eran tan aburridas, definitivamente este invento de las Nations Leagues no ha salido bien, solamente atiborran de actividad a los futbolistas, sobre todo en Europa, dejando ya muy pocos respiros en el calendario anual. Acá en nuestra amada CONCACAF que con tantos lugares para el mundial se han vuelto un trámite sus eliminatorias, el mentado Final Four de la Nations League pretende emocionarnos pero lo único que logra es poner bajo absurda presión al técnico nacional y da licencia para que todos practiquemos nuestro deporte favorito: tumbar al seleccionador en turno. El único equipo al que le he perdido cariño e interés de manera dramática es a la selección mexicana de futbol, perdón pero ya no me importa que haga, no sé si a usted le pase lo mismo o algo parecido.

Santos Laguna se irá al parón FIFA (así le dicen en España) en el último lugar de la tabla del Clausura 2025. Este pasado sábado cayó de manera clara y triste contra los Tigres de la UANL en el famoso y vetusto Volcán. Fue un partido en el que se nos recuerda que cuando no pase nada fuera de lo común, este Santos perderá y feo contra planteles que le superan por mucho en calidad y presupuesto. Muy poca resistencia ofrecieron los muchachos del Tano Ortiz que buscó maneras de poder atacar sin su estelar Bruno Barticciotto, tristemente nada funcionó, el nivel de Santiago Muñoz es simplemente insuficiente para crearle peligro a un equipo como los Tigres, el partido de manera normal se trató más bien de cuantos goles le harían a los Guerreros y hasta ahí. Cayeron tres goles del rival, dos de ellos autogoles, ya el gran Carlos Acevedo puede presumir de ser atacado por todos los flancos siendo arquero del Santos, no está a salvo ni con sus propios compañeros, parece chiste pero es real.

Santos tiene 7 puntos, debe aspirar a ganar los tres partidos que le quedan en su casa que son contra el San Luis, contra el Querétaro y contra Xolos, todos miembros del bien llamado por Rafael Rosell “pentagonal de la vergüenza” que completa el Mazatlán, eso le haría sumar 16 puntos, seis más que el torneo pasado, sería mucho pedirles traerse algo de Toluca o de CU contra los Pumas, soy realista. Entonces pues todo quedará en la oficina de Aleco, buena decisión de traer al Tano, el equipo ya tiene una idea y estructura, ahora hay que traer muchas más herramientas.

Manye CastilX: @manyecastil