Para empezar

Sigo en mi postura actual del “sólo por hoy”. Santos venció al primer lugar de la tabla, siendo el último clasificado de la competición, ahí se quedará, a pesar del triunfo, por lo menos una jornada más, pero quizá gracias a James Rodríguez, el Corona lució casi lleno y los Santistas de siempre, más los de ocasión, tuvieron el privilegio de vivir una tarde mágica de futbol en La Laguna, que no serán las más famosas, pero para mí sí son las más bonitas. Otra vez a lo Santos, a lo Guerrero, cuando el reloj expiraba y el estruendo del gol lagunero se volvió a escuchar, llevándonos a todos a aquellos buenos tiempos cuando este equipo rozaba la grandeza y competía siempre para ser campeón.

En unos días golpeará la realidad, sin ninguna duda, pero, no hay de otra, el amor por un equipo es ciego y aunque el Santos seguirá en el último lugar y se vaya a visitar a Tigres, la tarde que se ha vivido contra el León ahí queda para los que siempre estaremos enamorados del futbol y sus pasiones únicas. El Santos difícilmente tendrá un despertar espectacular que lo meta por lo menos al play in, lo complicado que luce el futuro no cambia y a eso hay que agregarle la posible lesión del flamante ídolo y esperanza albiverde, Bruno Barticciotto, jamás habrá lesiones oportunas, pero está del chileno cae como una patada en los cataplines.

Aparte de la realidad y estar yo instalado en el “sólo por hoy”, no puedo evitar enojarme sobremanera y preguntarles a los propietarios de este gran club que sigue siendo el Santos, ¿por qué lo hicieron? Por qué de esta manera tan burda dejaron al equipo en los huesos y permitieron que todo se fuera a la perica, ¿qué no disfrutan una tarde como la que se vivió el domingo en el Corona? ¿A poco prefieren las noches a lo Atlas o tardes en Asturias, que estos gritos heroicos en el desierto? ¿Realmente alguna vez entendieron lo que tenían en las manos? ¿Harán algo para que estas tardes se vuelvan a vivir muchas veces más? O ¿seguirán con sus mentados “procesos” que sólo hundieron al equipo? La gente no es tonta, hasta que se les picó la cresta ficharon a Barticciotto y evitaron la renuncia del Tano, ya les salió, ahora tienen prohibido volver a especular con lo poco que se va construyendo, al contrario, denle al Tano Ortiz más herramientas, que este es el camino. Sólo por hoy, este Santos está mucho mejor. No se equivoquen, no lo vuelvan a hacer.