Para empezar

Muy probablemente Santos Laguna no peleará nada importante este torneo, su única triste batalla será quizá pelear con uno o dos equipos no quedar en el último lugar de la tabla al finalizar este Clausura 2025.

A veces pienso que me estoy adelantando pero el equipo del Tano Ortiz ya perdió seis partidos y no ha sumado un solo punto en igual número de fechas jugadas, terrible, esta supuesta reinvención da pena ajena.

Cada vez más se habla a nivel nacional de esta ruina en la que han dejado al Santos, por fin a algunos colegas de la Capital se les refrescó la memoria y recordaron que este equipo llegó a ser uno de los más ganadores en torneos cortos, llegó a ser un modelo de negocios a imitar por la forma de trabajar maximizando recursos sin dejar de competir por campeonatos y de vez en cuando ganarlos.

El “¿Qué te han hecho Santos?” Que aquí en La Laguna leemos y escuchamos bastante seguido, se repite ya en programas de alcance nacional e Internacional, lo mal que Orlegi está trabajando con Santos es ya algo que no se puede ocultar. Tristemente la cosa empeora cuando voltean a ver y está un muchacho de 25 años supuestamente al frente del equipo lagunero. Contra Necaxa el pasado viernes el equipo mostró ganas, tuvo reacción, hubo jugadores hasta haciendo cosas de más por el equipo, hay que ver que los goles los hizo Aldo López y al frente el que más ayudó en esa reacción fue el capitán Javier Abella, dos elementos que no están ahí para atacar, su labor principal es otra pero el viernes había que jalar el carro como fuera.

Lo que quiero puntualizar es que esa reacción que incluso pudo poner arriba en el marcador temporalmente a los guerreros, es un espejismo, el equipo sigue jugando mal, sin ideas claras y cayendo en lapsos de profunda ineficiencia. Se dio el debut del chileno Bruno Barticciotto quien con lo poco que mostró, debe de jugar en lugar de la burla que es el Choco Lozano. Dice el Tano Ortiz que a este equipo no le alcanza y estoy de acuerdo, sin embargo yo se la cambio por un ya no alcanzó, porque si esta reinvención se trataba de por lo menos meterse al play in déjenme decirles con profunda tristeza que se ha fracasado. Santos está eliminado.