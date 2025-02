Para empezar

Santos Laguna es el peor equipo de la Liga MX, tristemente ya se está haciendo costumbre ver a los Guerreros allá abajo. El equipo necesita refuerzos y sobre todo necesita otra gente que lo maneje, lo de Aleco y su nuevo equipo no se ve alentador bajo ninguna circunstancia, son los mismos haciendo lo mismo, tener al equipo en el abandono total, contratando jugadores de medio pelo y reaccionando hasta que se tiene una cierta presión de la afición.

Después de una semana donde se dieron cuenta de que la gente del Santos ya no los quiere, la respuesta son dos refuerzos, un lateral suplente de 29 años de los Rayados del Monterrey y un delantero multi lesiones que viene de Argentina y que es más famoso por ser hijo de un buen delantero chileno que vino al América en los años noventa. Me guardo los nombres para no afectar de más a quienes ni siquiera han jugado pero que para ayudar en esta miseria necesitarían ser Cafú y Cristiano Ronaldo.

Ayer un equipo como el Puebla que es de tu misma categoría paupérrima te pintó la cara en tu casa, en el primer tiempo debió irse con tres goles a favor y en el segundo tiempo también te arrasó, Santos no trae nada y lo poco que produce sale desviado o a las manos del portero contrario. El torneo pasado se hicieron solamente diez puntos y no se ve ni por donde en este Calusura se supere esa lastimosa marca. Fernando Ortiz difícilmente podrá revertir esto y lo normal sería que renunciara pronto, me cuesta creer que el proyecto acordado haya sido este pero pues si Ortiz sigue ahí será por algo. Increíble.

La gente está muy molesta, terminando el partido hubo gritos generalizados pidiendo la salida no de jugadores, no de el director técnico sino del Grupo Orlegi, la afición del Santos ya se divorció de los que hoy son los dueños de la institución y no creo que haya marcha atrás, los propietarios estiraron demasiado la cuerda con una noble afición que estuvo ahí en momentos complicados pero hoy ya se hartaron, más que nada ya están hasta la coronilla de no ser informados de nada, de ser engañados, de sufrir la peor estrategia de comunicación y redes que yo he visto en el futbol, tomando a la gente por tonta sin decirles la realidad, la gente de La Laguna hubiera respondido si se le hubiera dicho en su cara que venía una época de vacas flacas por ce o por be, sin embargo, la estrategia de Orlegi ha sido informar a medias o a veces ni eso, simplemente el silencio.

No recuerdo un peor momento deportivo y moral del Santos Laguna en su historia, da mucha tristeza y no se ve la luz al final del túnel.