Para empezar

Santos Laguna fue goleado el pasado sábado por el América Tricampeón de André Jardine. Las Águilas aplastaron a un Santos Laguna que intentó competir, creó oportunidades de gol pero los jóvenes delanteros del equipo del Tano Ortiz no atinaron al arco, después entró el supuestamente estelar Chico Lozano y también falló, atinó desde el punto de penal e hizo el gol de la honra para unos Guerreros que ya perdían el partido 0-4. Es muy triste lo que se vivió en un estadio Corona repleto de americanistas quienes se dieron un banquete con los buenos goles que anotaron las Águilas que supieron y pudieron lastimar a los laguneros cada vez que se lo propusieron. Triste realidad.

Hasta el 2 de febrero este Santos puede sumar gente a su limitado y joven plantel, obviamente no se le ven muchas ganas a Aleco Irarragorri y a su gente de hacer grandes contrataciones, bueno, no se les ve ni cerca de hacer alguna contratación. Se habla de Carlos Cocoliso González, centro delantero que vendría de Tijuana y que sinceramente es un jugador que en algún tiempo fue efectivo en el área pero que en estos tiempos sinceramente ya está en el ocaso de su carrera, funcionaría quizá como el nueve de un equipo rico pero en este Santos en donde crear una opción de gol sinceramente cuesta mucho, se antoja que sería una contratación que no solucionaría gran cosa, sin embargo, ante este desierto lo que parezca agua se recibe con gusto.

El cierre de registros marcaría una buena ocasión para que el presidente del equipo Aleco Irarragorri de la cara y explique por qué no cumplió con su discurso de reinvención y de sumar gente, nadie se esperaba refuerzos caros ni mucho menos, pero con todo respeto se esperaban por lo menos otras dos incorporaciones para ser titulares, con lo que hoy tiene el equipo no alcanza para mucho, lo del sábado fue un parámetro importante para ver que estás a años luz de los equipos de arriba, es dramático y triste como el Santos Laguna ha perdido terreno y ya nosotros mismos hemos perdido la proporción de cuánto han debilitado a este equipo, se tienen que tener noches como la del sábado pasado para darnos cuenta que lejos de mejorar, este equipo se está haciendo cada vez más chiquito y lo peor de todo, esto está totalmente planeado por los que aún son dueños de este equipo.

Este Santos duele y duele mucho. ¿Hasta dónde quieren los dueños del equipo que esto empeore? Es difícil imaginarlo pero siempre se puede estar peor, después de tres fechas el Santos es sin duda el candidato a quedar otra vez como el peor equipo de la liga, no se vale. ¡Den la cara! ¿Hasta cuándo?