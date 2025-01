Para empezar

Inició el Clausura 2025 para Santos Laguna y fue a perder al estadio Akron contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ambos equipos estrenaban técnico, las Chivas al español Óscar García mientras que los Guerreros daban la bienvenida a su bien amado Tano Ortiz. El partido fue espantoso, típico de fecha 1 vamos a conceder.

El equipo santista cayó por la mínima diferencia aunque para ser sinceros el Rebaño Sagrado mereció más, incluso fallaron un penal en los pies del Piojo Alvarado que envió un disparo que fue magistralmente atajado por el único jugador estrella que tiene el Santos que es su portero Carlos Acevedo.

Soy enemigo de hacer escándalos después de una derrota en la fecha 1, sin embargo, lo del Santos ya trae cola. Lo realmente preocupante es: ¿qué tanto podrá mejorar este equipo con este plantel tan limitado? Ayer realicé una encuesta en la red social X y los ánimos de la afición están por los suelos, piensan que incluso el equipo va a empeorar.

Fernando Ortiz debe sacarle el mayor provecho posible a lo que tiene porque siendo sinceros no se ve posible que llegue gente de renombre a reforzar posiciones por lo que lo más seguro es que el plantel que está es con el que los guerreros tratarán de hacer un mejor papel que el torneo anterior en el que salieron últimos.

Lo triste es que mejorar simplemente no siendo últimos sería vergonzoso, este equipo tiene que competir para entrar a Play in si quiere que su afición los apoye. Los mensajes son muy malos de parte de la nueva dirigencia, hacer más con menos se lee y se escucha muy bonito pero esto más bien es tratar de hacer algo sin nada, no hay mucha herramienta, es la verdad.

El Tano tiene que moverle a su once y pensar muy bien la gente que pone, sobre todo atrás donde no puede seguir jugando un defensa que juega de esa manera tan irresponsable como Santiago Núñez, Santamaría es solo un esbozo de lo que fue. Y jugártela con jóvenes es pagar facturas que quizá salgan muy caras y se cobren en portería propia.

Esto apenas arranca pero no pinta bien para el Santos. Calificación: 4.