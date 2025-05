Panorama del turismo mexicano en 2025

Mientras el gobierno federal reduce la inversión en promoción y fomento para el turismo, el país comienza a registrar una disminución en las llegadas de viajeros del extranjero, según datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presupuesto para la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2025 es de 870.6 millones de pesos, una reducción de 0.2 por ciento en comparación anual, pero también una disminución de 18 por ciento respecto a 2019, al inicio del sexenio anterior. En general, la administración pasada redujo entre 20 y 25 por ciento la inversión para este rubro.

En la inauguración del Tianguis Turístico 2025, realizado en Tijuana, Baja California, expertos señalaron que la reducción de presupuesto para la Sectur, así como la disminución en importancia, materializada en menos acciones de promoción, afectan a una actividad que en el último lustro mostró su resiliencia pese a la pandemia de covid-19.

Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua, expuso: “si se logra que la inversión pública crezca, los alcances de los destinos turísticos pueden multiplicarse a escala internacional y tener beneficios para todo el país”.

“Estaríamos haciendo ruido al doble o el triple. Sí que hace falta muchísima más promoción; considero que sensibilizando a las autoridades puede crecer el recurso, si hubiera un escenario en donde las mismas autoridades federales pudieran visitar las atracciones turísticas de cada uno de los estados, pudieran escucharnos y platicar”, enfatizó.

“Se puede hacer un esfuerzo extra a través de la Unión de Secretarios de Turismo de México”.

Francisco Moreno, director de Turismo de Ciudad Juárez, añadió que México debería aprovechar las oportunidades que se presentan por la guerra comercial que ha generado que Estados Unidos esté perdiendo flujo de turistas internacionales.

“Tenemos que entender que hoy tenemos a Colombia, Costa Rica, Brasil y otros países de Latinoamérica como fuertes competidores de México”, añadió el funcionario, quien busca promocionar el turismo médico.

Tras la reducción del presupuesto público para el turismo, disminuyó la cantidad de turistas extranjeros que arriban vía aérea al país. Foto: Unsplash/ Jose Pablo Domínguez

“Si no salimos a hablar de la marca México de una manera precisa, clara y en los mercados tanto vocacionales como emergentes, vamos a seguir teniendo pérdida en el flujo de turistas”, afirmó.

Durante la actual edición del tianguis, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que, efectivamente, “no hay dinero que alcance”.

Sin embargo, asegura que la dependencia está haciendo todo lo posible para administrar de mejor manera los recursos y promocionar los puntos positivos que tiene el país, considerando también factores como la inseguridad, que ha afectado históricamente a algunos destinos.

En la administración pasada el gobierno federal decidió desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por lo que se redujo la inversión en promoción, dejándola en la gestión de los destinos y las empresas privadas.

EXPANSIÓN DE LA VIVIENDA TURÍSTICA

Pero no todo son malas noticias para este sector. Según datos oficiales, el país enfrentó con la pandemia una reducción sin precedente en turismo, pero la cantidad de viajeros logró recuperarse y creció 15 por ciento, superando los niveles previos a la contingencia sanitaria.

Por otra parte, las viviendas turísticas, como lo son las que ofrece la plataforma Airbnb, han creado 48 mil 800 empleos formales en México —más de la mitad son ocupados por mujeres— y se prevé que esta cifra crezca de cara al Mundial de la FIFA 2026 al incrementarse la demanda de alojamiento en dicho esquema, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR). Para Sean Cázares Ahearne, director general de esta institución, este modelo de alojamiento contribuye directamente a la economía de más de 160 mil familias mexicanas.

En la Ciudad de México, Airbnb registró un crecimiento de 12 por ciento en la facturación, la cual alcanzó dos mil 500 millones de dólares. Asimismo, entre 2017 y 2023, el sector aportó dos mil 200 millones de pesos en impuestos sobre hospedaje a nivel nacional.

Sean Cázares Ahearne dijo que “las viviendas turísticas son una fuente de ingresos, empleo y desarrollo para miles de personas en la Ciudad de México. Necesitamos avanzar hacia una regulación que reconozca esta realidad y permita su adecuada integración a las políticas de desarrollo urbano y turístico”.

La vivienda turística aporta una alternativa de alojamiento en sitios atractivos que no cuentan con suficiente oferta hotelera. Imagen: Unsplash/ Clay Banks

De hecho, AMVITUR impulsó, junto con otras asociaciones hermanas, una petición en Change.org, la cual ya alcanzó cerca de tres mil 800 firmas tan sólo en Ciudad de México, para solicitar esta regulación. “Cada firma representa una familia, un empleo, una historia detrás del turismo responsable”, señaló Cázares.

POTENCIAL SOCIAL Y ECONÓMICO

Además, destacó que, contrario a la percepción común, las viviendas turísticas representan menos del uno por ciento del total de casas habitación en la capital del país, ya que, de acuerdo con Inegi, hay dos millones 948 mil de ellas en la ciudad y 26 mil 536 registradas en las plataformas.

“Esto contrasta con el señalamiento de que las viviendas turísticas son las causantes del incremento de las rentas, del costo de la vivienda y del desplazamiento de comunidades, una percepción que no corresponde a los datos oficiales ni a las dinámicas reales del mercado”, destacó el directivo de AMVITUR, agregando que si así fuera, Ciudad de México figuraría entre las 10 principales urbes con mayor incremento en precios de renta, lo que no es así.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, de 2018 a la fecha, ciudades como Tijuana, Baja California, o Tepetitlán, Jalisco, son algunas de las que presentan un mayor aumento en los precios de renta. Ninguna de ellas es un destino con alto número de viviendas turísticas, lo que deja sin sustento el argumento de que esta modalidad de alquiler sea el motor de la inflación inmobiliaria.

“Por tanto, la evidencia demuestra que este sector no sólo no desplaza a la vivienda tradicional, sino que se desarrolla en armonía con otras formas de hospedaje, aportando ingresos en zonas donde los hoteles no tienen presencia. Apostar por su prohibición o limitación es cerrar la puerta a oportunidades reales de inclusión económica”, añadió Sean Cázares.

AMVITUR reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades, comunidades y sector privado para construir un modelo regulatorio que favorezca el desarrollo equilibrado, impulse la formalidad, promueva la seguridad de huéspedes y anfitriones, y maximice los beneficios sociales de las viviendas turísticas en México.

En este marco, hizo un respetuoso llamado a la Secretaría de Turismo de la CDMX; la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, y a la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para dialogar e impulsar políticas que se sustenten en datos reales, promuevan la inclusión productiva y garanticen una oferta de hospedaje diversa, segura y profesional.