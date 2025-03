PAN Coahuila inicia registro de candidaturas para la dirigencia de Comité Directivo Estatal

Este martes el Partido de Acción Nacional inició el periodo de candidaturas para la dirigencia del Comité Directivo del blanquiazul en Coahuila, mismo que concluirá el próximo 21 de marzo.

Por lo anterior, el secretario general del PAN en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, reveló que hasta el momento quienes de manera más clara han manifestado su deseo de competir son Elisa Maldonado, actual dirigente con licencia del Comité Directivo Estatal del PAN, así como Blanca Rubí Lamas Velázquez, actual diputada local.

Explicó que una vez que concluya el periodo de registro, la comisión electoral organizadora interna del partido, tiene hasta el 27 de marzo para notificar la procedencia de las candidaturas a quienes se registren.

La campaña empieza el próximo 28 de marzo y culmina el 26 de abril, para que la elección sea el próximo 27 de abril.

Mencionó que el padrón de la lista nominal de militantes panistas es de 3 mil 940, mismos que tienen derecho a votar, y obviamente, quien logre el mayor número de votos será quien gane la elección.

Resaltó que para asegurar su transparencia, está una comisión electoral organizadora, misma que es una especie de IEC local, que habrá de garantizar que desde el registro se cumpla estrictamente con lo que establece la convocatoria, es decir, documentación, requisitos de los integrantes de la planilla, y obviamente, el partido también cuidará que la elección se dé en un ambiente de equidad, de mucho respeto, en donde el protagonista es el contraste de las ideas y las propuestas.

Indicó que cada comité municipal, ya cercana a la elección, instalará sus mesas electorales con representantes de cada candidata en este caso, que serán los encargados de, junto con los escrutadores, cuidar el voto y cuidar que la jornada sea apegada a lo que establece los lineamientos, reglas, y obviamente a derecho de cada uno de los participantes.

“En pocas palabras será quienes se encarguen de cada mesa electoral instalada en cada comité municipal, que serán los centros de votación, se encargarán de respetar la decisión de las y los militantes ese día, y esta serie de factores son los que garantizan que sea una contienda transparente, libre, y de altura sobre todo”, precisó.

Comentó que por el momento no tiene información de alguna otra persona oficialmente interesada en participar, pues hasta el momento quienes han solicitado fecha y hora de su registro son las aspirantes ya en mención, sin embargo no se descartan que pueda sumarse alguna más o un par más, pero en tanto no hayan solicitado hora y fecha para registrarse, no se puede asegurar que así sea.

No obstante, expuso que este proceso apenas inició porque principalmente se empalmó con la entrada de la nueva dirigencia a nivel nacional, y una vez que entró la dirigencia, iniciaron todas las tareas al interior de ratificación o invitación a ocupar los distintos cargos de la cartera al interior del partido, que son las secretarías, algunas direcciones, tesorería, entre otros.

Además, se renovó la comisión permanente nacional, y posteriormente, unos meses después, se nombraron a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

“Todo este procedimiento de acomodo de la nueva directiva nacional, hizo que se fuera alargando el proceso local, porque pasa de cualquier renovación de comité directivo estatal, pasa por los órganos internos del comité ejecutivo nacional que quien es al final quien emite la convocatoria, son ellos los emisores de la convocatoria, y al estar en ese periodo de recepción - entrega y de instalación, evidentemente se fue alargando el proceso, pero una vez que concluyó este, inmediatamente la prioridad del comité ejecutivo nacional, fue emitir una convocatoria en el caso de Coahuila y de otros estados que están en el mismo proceso”, afirmó.

Recordó que la convocatoria exige pedir licencia para cargos directivos al interior del partido, o si eres integrante de la mesa directiva municipal o estatal, en cargo de elección popular no es necesario.

El también diputado local, subrayó que por su parte no tiene alguna preferencia, pues en este caso debe fungir de manera neutral, y más aún porque estaría asumiendo la presidencia del partido de manera inmediata, por lo que estará a cargo del despacho de la presidencia de Comité Estatal durante todo el proceso, y su trabajo será fortalecer la unidad al interior del partido, garantizar piso parejo para las candidatas, y que la elección se dé también en un ambiente de mucho respeto hacia todas y todos.

Finalmente, dio a conocer que la tarde de este martes se registró Elisa Maldonado junto con su plantilla, y el miércoles hará lo propio Blanca Rubí Lamas.