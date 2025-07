Padres deben tomar conciencia y atender la salud bucal de los niños

Sergio Morales Mous, jefe del departamento de salud dental de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, consideró de suma importancia que los padres de familia o tutores de un infante; tomen conciencia de atender su salud bucal.

Situación por la cual, consideró que el periodo vacacional que está por iniciar, puede aprovecharlo la ciudadanía para acudir a los centros de salud y que revisen la dentadura de sus hijos; para realizarle una limpieza, o ver si tienen alguna caries e inclusive aplicarle flúor.

El profesionista detalló que la caries, es un padecimiento oral, que en el 80 o 90 por ciento de la ciudadanía mexicana se padece, empieza mucho en la etapa infantil.

Un ejemplo de esto es la denominada caries rampante, que es una caries generalizada de toda la parte anterior de la boca del infante y donde están casi destruidas las piezas dentales; señalando que esto deriva de la misma desinformación.

"Sabemos muy bien que la prevención o la atención bucal, está muy demeritada en la población mexicana. Yo voy al dentista hasta que me duele algo, hasta que me duele el diente y no sabemos que hay una prevención", indicó Morales Mous.