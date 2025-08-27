Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Robos Sistema Vial Abastos-Independencia Desaparecidos

Padre Zatarain regresa a terapia intensiva; Diócesis de Torreón mantiene llamado a la oración

Fieles expresan su apoyo y advierten sobre supuestas solicitudes de ayuda económica falsas

GUADALUPE MIRANDA

La Diócesis de Torreón mantiene el llamado de oración por la salud del padre Gerardo Zatarain García, quien desde hace poco más de 20 días se encuentra hospitalizado.

El sacerdote ingresó directamente a terapia intensiva en donde permaneció unos cuatro días, abandonándola para continuar su recuperación en un hospital de la localidad, sin embargo este fin de semana, regresó a terapia intensiva.

“Sigamos orando por la salud del padre Gerardo Zatarain, regresó a cuidados intensivos. Oramos por su estado de salud y por nuestros hermanos sacerdotes enfermos”, se lee en el mensaje que publicara la parroquia de San Agustín de Torreón, de la que fuera párroco hace unos años.

El llamado que lanzó la parroquia de San José de Torreón, fue para orar por la salud del padre Zatarain García, así como para el padre José Natividad Fuentes García, quien se encontraba hospitalizado así como por el presbítero Luis Fernando López Villasana, quien se encontraba en proceso de recuperación de una cirugía.

Los mensajes en ambas publicaciones, que de inmediato fueron compartidas por la Diócesis de Torreón en su perfil de la red social de Facebook.


Los fieles a través de mensajes, mostraron su apoyo para el sacerdote Gerardo Zatarain, quien es considerado como un “guerrero de corazón”: “Que Dios le dé mucha fortaleza para salir delante de todas sus enfermedades, seguiremos orando por usted padre, que Dios lo bendiga”; “Dios le dé su alivio y mi madre santísima lo cubra con su manto”; “Siempre en nuestras oraciones”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones.


El padre Zatarain, es reconocido por ser un "guerrero" de corazón, tanto que cuenta con una sotana verdiblanca con la que solía oficiar misa, especialmente cuando el Santos Laguna jugaba.


Recordar que es a través de perfiles como la Diócesis de Torreón, en donde se ha brindado información sobre la salud del padre Zatarain, esto luego de que el propio sacerdote diera a conocer un supuesto llamado de ayuda económica a su nombre, la cual negó por lo que se mantiene el llamado a no caer en este tipo de mensajes fraudulentos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Diócesis de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
