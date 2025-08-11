Torreón DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

Padre Zatarain deja la terapia intensiva; mantiene llamado de oración por su salud

GUADALUPE MIRANDA

La Diócesis de Torreón informó que el padre Gerardo Zatarain dejó la terapia intensiva aunque sigue hospitalizado por lo que mantiene el llamado de oración por su salud.

Fue el responsable de la salud del clero, el padre Jorge Silva López el que brindó los pormenores del avance que ha tenido el padre considerado como “santista de corazón”, desde que fuera internado el pasado 4 de agosto.

A través de las redes oficiales de la Diócesis se informó: “… ha salido de terapia intensiva y seguirá hospitalizado para sus cuidados médicos”, reza el mensaje.

Además, se pide oración tanto para el padre Gerardo Zatarain como por el resto de los sacerdotes enfermos, “sigamos orando por nuestros sacerdotes ancianos y enfermos, para que Dios les conceda el don de la salud”.

Nuevamente, el mensaje tuvo gran reacción por parte de la feligresía, que a través de un comentario ofrecieron una oración, un mensaje de aliento o simplemente, manifestaron su preocupación por la salud del sacerdote.


Recordar que en el mes de julio, el propio sacerdote católico dio a conocer en sus redes sociales, que una persona se hacía pasar por él para pedir ayuda económica en su nombre.




“Estimados todos, por este medio me gustaría hacerles saber que hay personas haciéndose pasar por un servidor para solicitar apoyo económico para la adquisición de los medicamentos, tratamiento médicos, sin embargo, no estoy pidiendo tal ayuda, las personas que han decidido apoyarme me han buscado personalmente y les estoy muy agradecido. Sin mas por el momento. Gracias por sus oraciones…”.




Y al momento, se ha solicitado ayuda para el sacerdote, quien se mantiene internado en un hospital de la localidad, únicamente las oraciones de la feligresía y la sociedad lagunera.


               
               


               

               
               

               
               
               
