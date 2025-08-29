Padre Gerardo Zatarain concluye su misión de vida

Este jueves poco antes de las 11:00 horas, falleció el padre Gerardo Zatarain García, tras permanecer internado por más 20 días en un hospital de la región, de acuerdo con información de la Diócesis de Torreón.

Sus servicios funerarios serán en la parroquia de San José de esta ciudad. Para este viernes en punto de las 16:00 horas, se ofrecerá la misa exequial y el día sábado en punto de las 13:00 horas, se ofrecerá una misa para el depósito de sus cenizas.

"Hoy no solo celebramos a nuestro patrono Agustín… también celebramos la gran misión que el padre Zatarain ha concluido", fue el mensaje de la parroquia de San Agustín, último templo del cual se hiciera cargo y que posteriormente pasara la varilla al sacerdote Alejandro Luján.

Tras darse a conocer la noticia, los mensajes de aliento dirigidos a los familiares del padre Zatarain, así como a sus amigos y a la Diócesis, no se hicieron esperar por parte de cientos de fieles que inundaron las redes sociales, así como de las parroquias de la región, políticos, instituciones y hasta el equipo de su corazón, el Club Santos Laguna.

Y fue precisamente el amor a su equipo, por el que se ganó el mote del "Guerrero de Corazón", pues no dudada en portar la playera del club por debajo de la casulla al momento de oficiar misa.

Incluso en uno de los videos que le hiciera el club tras haber sido nombrado párroco del templo de Todos los Santos, ubicado al interior del Territorio Santos Modelo (TSM), el padre compartió una anécdota en la que le dijo en una ocasión al obispo que cambiaría la hora de celebrar una misa por el juego del Santos.

En este mismo video, él mismo se nombraba santista de la "prehistoria", pues recordó que tras haber sido ordenado por ahí de 1981, se le pidió su bendición al equipo, entonces en segunda división. "De por sí era pica, cerca de un vestidor de futbol es tremenda la adrenalina", compartía.

"El Santos es parte de su vida, un símbolo de identidad regional y una manifestación de alegría que une a La Laguna. "No hay un fenómeno ni religioso, ni político, ni económico que nos junte como el futbol. El Santos tiene arraigo, tiene presencia en la sociedad lagunera, es identidad, es una alegría sana", compartió en entrevista en ese mismo 2021.

Se viralizó También en ese año, el padre Zatarain "saltó a la fama" o se viralizó, como dicen las nuevas generaciones, esto luego de que en redes sociales circulara una fotografía en la que se le veía oficiando misa con una perrita sentada en su regazo.

"Perdón, pero mi perro ya es muy grande y se pone muy mal y llora si lo dejo solo", fue la explicación que ofreció en aquella ocasión antes de comenzar la celebración eucarística. Sin embargo, días después, desde sus redes sociales, aclaraba que no era porque estuviera viejita, sino estresada.

"Mi perrita, la Paloma, no está enferma ni viejita, está estresada (eso dije en misa) y se salió de la casa parroquial e inmediatamente me buscó, ya que tenemos poco en esta parroquia y no se acostumbra a estar sola en este lugar nuevo, aclarado el asunto", escribió en esa ocasión.

¿Quién era Gerardo Zatarain?

Hijo de Juan Zatarain Briones y Vicenta García de Zatarain, nacido el 10 de mayo de 1952 en la Ciudad de Torreón. Recibió su primera eucaristía en 1958, en la capilla de Jesús de Nazareth.

En 1968, a la edad de 16 años, ingresó al Seminario Diocesano del Señor San José en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente continuó con su formación en el Seminario Regional del Norte, Chihuahua, de 1975-1976, tenía 24 años de edad. A esa edad, hizo una pequeña pausa en su formación sacerdotal para vivir la experiencia en el mundo laboral.

Durante ese tiempo, colaboró en la Pastoral de los ranchos o ejidos para regresar con su formación, en el mes de febrero del año 1977, de 25 años de edad. Continuó con sus estudios de Teología en dicho Seminario. Fue admitido al Lectorado y Acolitado, así como para los Ministerios Laicales, el 10 de febrero de 1981.

Fue ordenado diácono el 23 de mayo de 1981, a sus 29 años, en Catedral del Carmen, por monseñor Fernando Romo Gutiérrez, obispo de Torreón. Y ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1981, en Catedral de Nuestra Señora del Carmen, por el primer Obispo de Torreón.

De los cargos dentro de la Diócesis de Torreón Fue Promotor Vocacional Diocesano en el Seminario Menor, el 06 de octubre de 1981.

Fue Vicario Cooperador de la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Torreón, de atención a la Capellanía de Jesús de Nazareth y la Comunidad de Nuestra Señora del Roble.

Fue nombrado responsable del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis, el 28 de febrero de 1986.

Párroco de la Parroquia San Juan Bautista, el 7 de octubre de 1990.

Fue nombrado decano del Decanato de la Sagrada Familia. A los 20 días del mes de julio de 1996.

Fue párroco de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Torreón, el 30 de noviembre de 2009.

Después, párroco de San José el 28 de noviembre de 2013.

Además, fue nombrado administrador parroquial en el templo de San José en Torreón, el 16 de julio de 2020.

También fue capellán Oficial del Club Santos Laguna, desde el 4 de febrero del 2021 y nombrado párroco de la Parroquia de Todos los Santos.

De sus últimos servicios, fue nombrado párroco de la Parroquia San Agustín en Torreón, el 11 de Julio de 2023 y posteriormente fue adscrito a la misma parroquia, el 16 de noviembre de 2024.

Descanse en paz, el padre Gerardo Zatarain García.