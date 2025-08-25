Coahuila Coahuila Piedras Negras AHMSA Seguridad Pública Monclova

Piedras Negras

Pacientes reciben alta tras cirugía de cataratas y prótesis dentales

Pacientes reciben alta tras cirugía de cataratas y prótesis dentales

Pacientes reciben alta tras cirugía de cataratas y prótesis dentales

RENÉ ARELLANO

Durante la mañana de este lunes se registró una gran actividad en las instalaciones del centro de salud Mundo Nuevo de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, dado que se llevó a cabo la última revisión médica y por consiguiente, la alta correspondiente a los pacientes beneficiados con cirugía de cataratas y prótesis dentales.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, indicó que este lunes acudieron los médicos especialistas que participaron en el programa de cirugías de cataratas; precisamente para dar cierre al proceso correspondiente al citado programa y a través del cual, se atendieron a 300 pacientes, en un periodo de tres días.

"Es el día en donde acudieron los médicos especialistas de la ciudad de Torreón, que operaron a los 300 beneficiarios del programa de cataratas. Se están valorando y dando de alta, dando las últimas indicaciones para darles de alta", fue lo que manifestó el funcionario estatal.

siglonet-230116

Precisó que los médicos siguen al pendiente de alguna situación extraordinaria, la cual no se ha presentado, dado que es la indicación del gobernador del Estado de Coahuila; de que estén al atentos hasta el último minuto


Baeza Díaz recordó que, durante los días que se llevaron a cabo las 300 cirugías de cataratas en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", se les recomendó el uso frecuente de gotas, antibióticos que les dieron los especialistas y el uso de lentes al salir.


"El día viernes también se dio de alta a los pacientes con prótesis dentales", indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pacientes reciben alta tras cirugía de cataratas y prótesis dentales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409149

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx