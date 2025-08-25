Pacientes reciben alta tras cirugía de cataratas y prótesis dentales

Durante la mañana de este lunes se registró una gran actividad en las instalaciones del centro de salud Mundo Nuevo de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, dado que se llevó a cabo la última revisión médica y por consiguiente, la alta correspondiente a los pacientes beneficiados con cirugía de cataratas y prótesis dentales.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, indicó que este lunes acudieron los médicos especialistas que participaron en el programa de cirugías de cataratas; precisamente para dar cierre al proceso correspondiente al citado programa y a través del cual, se atendieron a 300 pacientes, en un periodo de tres días.

"Es el día en donde acudieron los médicos especialistas de la ciudad de Torreón, que operaron a los 300 beneficiarios del programa de cataratas. Se están valorando y dando de alta, dando las últimas indicaciones para darles de alta", fue lo que manifestó el funcionario estatal.

Precisó que los médicos siguen al pendiente de alguna situación extraordinaria, la cual no se ha presentado, dado que es la indicación del gobernador del Estado de Coahuila; de que estén al atentos hasta el último minuto

Baeza Díaz recordó que, durante los días que se llevaron a cabo las 300 cirugías de cataratas en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", se les recomendó el uso frecuente de gotas, antibióticos que les dieron los especialistas y el uso de lentes al salir.

"El día viernes también se dio de alta a los pacientes con prótesis dentales", indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.