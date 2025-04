Otro nuevo siglo de mártires

Cuando se lee El siglo de los mártires de Andrea Riccardi, obra singular que compila cerca de 10,000 documentos que cristianos de todo el mundo hicieron llegar en secreto al Archivo Vaticano, con historias tan terribles como edificantes, sobre los perseguidos por su Fe a lo largo del siglo XX-desde el genocidio Armenio en 1915, pasando por los regímenes nazis y socialistas hasta las masacres en Timor Oriental en el 2000-uno podría pensar que a casi treinta años de distancia aquellas tragedias quedaron atrás para el mundo civilizado, pero no es así.

Por el contrario, hoy en día más de 360 millones de cristianos en el planeta sufren persecución y discriminación por su fe desde todos los ámbitos inimaginables, y a tal grado que la ola de violencia, acoso y discriminación no muestra señales de disminución.

De hecho, en todo el mundo se denuncian incidentes de ataques a iglesias, incendios, demoliciones o saqueos de iglesias y hogares, agresiones físicas, arrestos, encarcelamientos, secuestros, estupro, torturas y asesinatos. Se estima que 312 millones de cristianos en 76 países sufren niveles extremos de violencia, cifra que se ha duplicado en los últimos 30 años, por lo que lo anterior indica una tendencia creciente de violencia contra los cristianos en las próximas décadas.

En pleno siglo XXI, el Cristianismo sigue siendo la religión más perseguida a nivel mundial con ejemplos a la alza en Nigeria, Corea del Norte, Irán, Afganistán, y más recientemente Venezuela, Nicaragua y México por la gran cantidad de sacerdotes y misioneros asesinados o desaparecidos según Open Doors (Puertas Abiertas).

Por su parte Dominik Kustra, destacado misionero católico polaco en Medio Oriente quien funge como pedagogo, comunicador y coordinador de la Fundación Pontificia Ayuda a la lglesia Necesitada en México ha hablado también sobre la situación de los cristianos en países como Arabia Saudita-el país más intolerante contra los cristianos-donde está prohibido profesar otra religión que no sea el Islam: no existe iglesia cristiana de ninguna denominación; está prohibido usar cruces o cualquier símbolo religioso y la Biblia está prohibida, pero ahí viven unos 2 millones de católicos y solo 10 sacerdotes que trabajan de manera clandestina.

Kustra refiere que en países como Pakistán, Nigeria, Egipto y Siria los cristianos están dispuestos a dar su vida por la fe y compartió el testimonio de un jovencito de 14 años, a quien le preguntaron por qué preferiría morir a convertirse al Islam y contestó: "¿De qué me sirve vivir unos años más y ya? Es mejor morir y vivir eternamente con Dios".

Como testigo y estudioso de este fenómeno subraya que el radicalismo islámico y los grupos terroristas son millones de personas, y que aunque en Occidente solo se conocen tres nombres de estos grupos, como Al Qaeda, Isis y Boko Haram, en realidad son miles de ellos con millones de militantes.

Y lo anterior vuelve a cobrar sentido ante las masacres perpetradas desde hace un mes en Siria, que de acuerdo con informes disponibles han dejado más de 1,000 muertos según declaraciones del perseguido y liberado Arzobispo sirio de Homs, Monseñor Jean Abdo Arbach:

"No queremos más sangre. Llamamos a la unidad y la reconciliación. Después de 14 años de guerra, no necesitamos otro conflicto. Es un gran dolor. Pido justicia, porque asesinar a mujeres y niños no es algo bueno para Siria".

El arzobispo condenó los ataques, atribuidos a militantes del grupo HTS, actualmente en el poder. Y es que el actual presidente de la República árabe Siria, Ahmed Huseín al-Charaa-mejor conocido por su nombre de guerra como "Abu Mohamed al-Golani"-fue líder de Al-Qaeda en la región.

Por su parte, no resulta menos perturbador el mensaje emitido por Ursula Von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea-la misma que dijo que Europa "tiene los valores del Talmud judío"-quien lejos de condenar las masacres de cristianos en la región anunció un aumento de ayuda de la Unión Europea al nuevo gobierno en Siria, al que le regalarán cerca de 2,500 millones de euros; una ayuda que nadie ha pedido para un régimen que se impone sobre la violencia y el crimen en detrimento de la libertad, los derechos y la dignidad humana.