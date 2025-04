Otra camioneta de agencia salió con reporte de robo, Fiscalía la detuvo en Sinaloa

La señora Sofia Lorenza Herrero Rodríguez, quien vive en Gómez Palacio, compró en una agencia de Torreón, ubicada en bulevar Independencia Número 224 de la colonia Centro, una camioneta en el año 2019 y no fue hasta el año 2023 que durante unas vacaciones familiares en Mazatlán, Sinaloa, fue detenida por personal de la Fiscalía de aquel estado porque su vehículo tiene reporte de robo. Sofía logró salir en libertad mostrando su papelería oficial de la agencia pero ya no le devolvieron la camioneta.

Estando en Torreón puso denuncia en la Vicefiscalía de La Laguna pero hasta ahora nadie le ha resuelto nada, ni en la agencia ni en la Vicefiscalía mientras que los 600 mil pesos que pagó por la camioneta a la agencia los considera una pérdida.

El vehículo de la señora Sofia Lorenza Herrero Rodríguez es una camioneta Ford Lobo Platinum, Modelo 2016, y su factura proviene de la misma agencia de la cual recientemente se presentó otro caso similar (no igual) del cual tampoco hubo ninguna solución por parte de la agencia para el comprador afectado https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/compran-camioneta-robada-en-agencia-de-autos-de-gomez-palacio-.html

Sofía leyó la nota en El Siglo de Torreón y quiso dar a conocer públicamente su caso, pues considera que seguramente hay otras personas al igual que ella que tienen este problema.

En el caso de Sofía, su camioneta Ford Lobo Platinum, Modelo 2016, tiene un número de serie en el marco de la puerta del lado del conductor (1FTEW1EG4GFC63860), distinto al número que tiene en el chasis (1FTEW1EG4HFB15161), que sí tiene reporte de robo, cosa de la cual ella nunca se percató al momento de comprar el vehículo en la agencia.

"Lo que pasa es que uno cuando va a una agencia no se imagina que le van a vender un carro robado entonces no tiene uno la precaución de revisar si los números de serie coinciden. Se supone que por eso va uno a la agencia a comprar una cosa que está legal", dijo Sofía.

Señaló que aunque existe una denuncia formal ratificada por fraude ante la Vicefiscalía con el número de expediente 04346/TOR/UATTOR/2023 y tiene el NUC:COA/PG/TR/TO/2023/AB-16392 no le han resuelto nada.

"No me han resuelto nada ni en la agencia, donde se lavan las manos, ni tampoco se paran en la Fiscalía cuando los mandan citar y hasta la fecha van dos años ya. No ha avanzado nada el caso ni tampoco me han devuelto la camioneta ni me han regresado mi dinero en la agencia y la camioneta la terminé de pagar, ya perdí esos 600 mil pesos", dice Sofía, quien insiste que aunque la Fiscalía ha solicitado que se presenten los representantes de la agencia ellos simplemente no se presentan y no pasa nada.

" Yo lo que espero es que las autoridades se pongan las pilas y resuelvan porque no es un cinco lo que uno pagó y además con mucho sacrificio uno hace sus cosas para que cualquiera venga y se las quite y que en la agencia se laven las manos. Yo por lo mismo compré mi vehículo en una agencia reconocida pero no pensé que fueran a salir con sus cosas. En la agencia te tratan como si fueras a robarles tú a ellos, así me trataron a mí porque para ellos no pasó nada", aseguró.

Sofía quiso hacer público se caso y espera que otras personas tomen sus previsiones y no les pase lo mismo y les sugiere que primero revisen bien su vehículo antes de comprarlo en una agencia "porque hay un desorden en las agencias no hay que confiar en ellas. Ya de plano no hay de otra mas que checar todo el vehículo por todos lados si tiene reporte de robo aunque sea carro de agencia", acotó.

Aquí te decimos cómo puedes verificar si tu auto es robado:

