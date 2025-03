Compran camioneta ‘robada’ en agencia de autos de Gómez Palacio 

A través de la empresa particular de transporte de personal que fundó hace años junto con su hermano, José Alberto, el actual director de Ecología, Gustavo Acosta Vázquez, compró en noviembre del año 2022 una camioneta modelo 2020, en una agencia automotriz ubicada en el bulevar Miguel Alemán y calle Coahuila, en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio. La camioneta tiene un reporte de robo.

De lo anterior Acosta se percató durante una diligencia que realizaron elementos de la Policía Estatal en Torreón, Coahuila, quienes le mostraron el reporte de robo de la unidad con su número de serie 1FMJU1KTXLEA00161 realizado en Sonora en fecha del 25 de Marzo del 2024 (es decir, dos años después de comprarla en la agencia) y dicho resultado puede ser consultado por cualquier persona a través del Registro Público Vehicular siendo datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, la agencia automotriz había entregado a Acosta en abril del 2022, (5 meses después de la venta de la unidad) un reporte de no robo. De igual forma, el pasado 25 de Marzo volvió a entregar una carta donde nuevamente asegura que la unidad no muestra reporte de robo.

El Siglo de Torreón ingresó los datos en el Repuve y arrojó que la camioneta tiene reporte de robo en Sonora con fecha de robo del 16 de Marzo del 2024, fecha de averiguación del 21 de Marzo del 2024, fecha de actualización del 25 de Marzo del 2024, una fecha de recuperación del vehículo realizado en Nochebuena, el 24 de Diciembre del 2024 en Sonora.

No obstante, la compra realizada por la empresa en la agencia automotriz (Factura AF9725) es de fecha del 28 de noviembre del 2022. La empresa también cuenta con sus derechos de control vehicular pagados desde ese año ante el Gobierno de Durango. El Siglo de Torreón cuenta con copias de esa documentación.

El director de Ecología de Gómez Palacio, Gustavo Acosta, admitió que se encontraba con su esposa y su pequeña hija cuando los elementos de la Policía Estatal detectaron esta anomalía, ante lo cual, aseguró que él mostró su documentación y el reporte de no robo que los policías estatales le advirtieron que no tenía validez pues ellos tenían el reporte de robo real y lo invitaron a buscar ayuda legal en este caso considerando la factura de la agencia que portaba y toda su documentación en regla, por lo cual el funcionario de inmediato se asesoró legalmente.

Ante esta discrepancia, entre el reporte que le fue entregado en la agencia y el que las corporaciones policíacas tienen, acudió personalmente a la agencia automotriz a buscar una explicación pero siguen asegurando que no tiene reporte de robo, es decir, no toman en cuenta los resultados que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero tampoco brindan otra solución.

“Quiero hacer pública esta situación porque esa camioneta yo ya no la puedo usar. Si la llego a conducir me detienen por ese reporte de robo. En la agencia se lavan las manos. Claro que estamos integrando la demanda porque ya hubo un daño económico, moral y familiar y lo único que me gustaría decir es que a todas las personas que han comprado ahí que revisen bien sus vehículos aparte y por su cuenta, que no se confíen eso de que no tienen reporte de robo porque les puede pasar lo mismo que a mí”, acotó.