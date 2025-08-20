Otorgan nombramiento a Hugo Lozano como Sub Secretario de Educación Básica

Luego de que los Diputados locales aprobaron este miércoles en el Congreso del Estado la solicitud de licencia, por tiempo indefinido, al alcalde de San Buenaventura, Hugo Iván Lozano Sánchez, este mismo día se oficializó su nombramiento como Sub Secretario de Educación Básica en Coahuila.

Con la representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Secretario de Gobierno Oscar Pimentel González y el Secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, entregaron el nombramiento a Lozano Sánchez, quien inicia en lo inmediato sus labores como funcionario estatal.

De acuerdo a la SEDU, este nombramiento fortalece la estructura educativa del estado, con el compromiso de seguir impulsando una educación de calidad en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de Coahuila.

Cabe señalar que durante la aprobación de los legisladores para la licencia de Hugo Iván Lozano, se incluyó el nombramiento de Jesús Javier Flores Rodríguez como alcalde interino del municipio de San Buenaventura.