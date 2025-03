Otorga Hospital General de Piedras Negras, programa aborto seguro

"Hemos atendido varias pacientes que tenemos la sospecha o tenemos la posibilidad de darnos cuenta, que utilizan métodos o sistemas para poderse provocarse un aborto", indicó Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" en Piedras Negras.

Estableciendo que eso es algo muy delicado, muy grave, porque pueden provocarse lesiones o problemas muy severos; los cuales inclusive pueden afectar la vida de la paciente.

Situación por la cual reiteró que en el citado nosocomio, se cuenta con el programa Aborto Seguro, a través del cual, todas las mujeres que tienen un embarazo, tienen el derecho a acceder a este programa.

Aguilar Rodríguez explicó que, a través del citado programa, se atienden a pacientes con menos de 12 semanas de gestación (aproximadamente tres meses), teniendo el derecho y la posibilidad de practicarse un aborto seguro.

Precisó que la mayoría de las pacientes vienen referidas de las unidades periféricas, de las unidades de los centros de salud o también la paciente puede venir voluntariamente a solicitar su consulta; estableciendo primero se le da su cita para la consulta y posteriormente se hace una valoración con un ginecólogo especialista, quien esta a cargo del citado programa.

"Ella hace una valoración primero, para verificar que realmente tenga las 12 semanas, verificar el estado de salud de la paciente y se le explica cuál es el procedimiento ideal para que se practique su aborto seguro y se le hace firmar un consentimiento informado; que es donde acepta y autoriza a realizar el procedimiento", indicó el director del Hospital General.