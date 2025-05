Oswaldo vivirá homenaje en TSM

egendarios jugadores de la historia de Santos Laguna, rendirán un sentido y esperado tributo al exguardameta Oswaldo Sánchez, a quien se le realizará un Partido de Homenaje en el Estadio Corona, de Territorio Santos Modelo (TSM), el próximo domingo 8 de junio.

'QUE SE LLENE EL ESTADIO'

En el Auditorio Orlegi, de TSM, ayer fueron dados a conocer los pormenores de este este duelo amistoso en el que se enfrentarán emblemáticos exjugadores de Santos Laguna y de las Chivas del Guadalajara, así lo explicaron Aleco Irarragorri Kalb, presidente del Club Santos Laguna, y el propio homenajeado, mostró su alegría por estar de regreso en el complejo santista, después de alrededor de una década de ausencia.

"Es nuestra intención que este estadio se llene, que los aficionados vuelvan a descubrir al Corona como un lugar donde se viven emociones, donde la afición y el equipo se unen de manera muy especial, este es un paso que queremos dar, convencidos de que este equipo puede llegar nuevamente a los primeros planos del futbol mexicano, donde pertenece", expuso "San Oswaldo", al portar nuevamente la indumentaria santista.

"Me da mucha pena ver el estadio casi vacío, quiero que se recuperen las cosas que han definido a este equipo, que los aficionados se puedan volver a ilusionar con su equipo, yo sufro cuando no pueden calificar, me duele, así que en lo que yo pueda sumar, estoy dispuesto a ayudar, a platicar con los jugadores actuales, porque todo queremos lo mejor para Santos", comentó Sánchez en relación al momento actual que vive el equipo lagunero.

INVITADOS

Entre los exjugadores que han confirmado su presencia en este partido amistoso, se puede contar a: Oribe 'Cepillo' Peralta, Daniel 'Hachita' Ludueña, Darwin Quintero, Matías 'Toro' Vuoso, Juan Pablo 'Chato' Rodríguez, Felipe 'Pipe' Baloy, Fernando Arce, Héctor 'Ruso' Adomaitis, Walter 'Lorito' Jiménez, Marc Crosas, Miguel 'Gordo' Becerra, Rafael Figueroa, Agustín Herrera, Carlos Ochoa, Rodolfo Salinas, Francisco 'Paco' Torres, Pedro Muñoz, Fernando 'Tano' Ortiz, Héctor 'Toto' López, Osmar Mares, Antonio 'Mona' Olvera, entre otros por el representativo santista, cuyo director técnico será Daniel 'Travieso' Guzmán.

Por el cuadro de ex-Chivas, se confirmó la presencia de: Adolfo 'Bofo' Bautista, Ramón Morales, Héctor 'Venado' Medina, Carlos Salcido, Diego Martínez, Salvador 'Chava' Carmona, Guadalupe 'Lupillo' Castañeda, Patricio 'Pato' Araujo, Noé Zárate, Ignacio 'Nacho' Vázquez, Manuel 'Manolo' Martínez, Rafael Medina, Jair García, Damián Álvarez, Renato Rivera, Edoardo Isella y Gustavo Sedano; como entrenador, estará 'El Maestro' Benjamín Galindo Marentes.

Los boletos ya están disponibles para los aficionados en las plataformas que utiliza en Club Santos Laguna para venta de entradas, rumbo a una tarde que además del partido homenaje, tendrá otras tantas actividades para disfrute de los fanáticos.