Organizan una cena a ciegas en Torreón para apoyar la salud visual infantil

En apoyo a la fundación Aun hay mucho por Ver, que ayuda a pequeños en situación vulnerable y con problemas d visión, se llevará a cabo una cena diferente, en la que los comensales podrán ponerse por unos momentos “en los zapatos” de quienes no pueden ver y vivir la experiencia y así hacer una pausa en la vida, y disfrutar de los alimentos en todo un ambiente que se tiene preparado.

El evento se llama “Cena, Encuentro a Ciegas; Despertando los Sentidos” en la que participarán diversos actores, para hacer de la experiencia algo inolvidable.

Mónica Franco, organizadora del evento explicó que el cupo es para 100 personas, las cuales disfrutarán de una cena a ciegas, pues contarán en todo momento con un antifaz, a fin de que vivan la experiencia. A los participantes, se les ofrecerá una cena de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre.

En el plato fuerte recibirán una cata de vino de la Casa Cuatro Ángeles, mientras el tenor lagunero Bernardo Fierros, deleitará a los comensales.

Como parte del evento, Arte en Plata, presentará parte de sus piezas para quienes gusten conocer y también adquirirlas, pero además, subastarán tres piezas, en las que todo lo que se recaude, serán para la fundación Aun hay mucho por Ver.

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en Casa Andalucía, ubicada en el centro de Torreón, y los accesos ya se encuentran disponibles.

Por su parte, Cristian García Moreno, presidente de la fundación beneficiada, detalló que la fundación viene trabajando desde hace poco más de 10 años en apoyo sobre todo de la salud visual infantil.

“El objetivo de la fundación es la atención a la salud visual infantil, la parte preventiva. Lo que buscamos que los servicios de salud visual pero también los tratamientos puedan ser gratuitos para los pequeños más necesitados… en este año estuvimos en el Hospital Infantil de Durango, hicimos un donativo de más de 800 lentes para niños, estuvimos también en Ciudad del Carmen, Campeche, en donde otorgamos más de mil lentes para niño y la próxima semana estaremos en la selva en Chiapas donde revisaremos a más de mil personas”,

El presidente de la fundación, explicó que toda esa ayuda que se brinda a los sectores vulnerables, es gracias al apoyo que se recibe de diversas instituciones, empresarios y demás.