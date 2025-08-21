Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Organizan convivencia con huéspedes del asilo de ancianos de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Una tarde llena de sonrisas vivieron los abuelitos del asilo del Adulto Mayor, gracias a la visita del personal de la Dirección de Atención a la Mujer y el Departamento de Atención a la Juventud, quienes organizaron actividades recreativas especialmente para ellos.

Magaly Guerrero Carrillo, directora de la Mujer, informó que los huéspedes disfrutaron de juegos de mesa, sesiones de karaoke y momentos de convivencia que despertaron recuerdos y fortalecieron la unión entre generaciones. Además compartieron deliciosos aperitivos en un ambiente de respeto, cariño y alegría.

Destacó que, con estas acciones donde se busca brindar entretenimiento, y también reafirmar el compromiso de seguir impulsando espacios donde las personas adultas mayores se sientan acompañadas, valoradas y parte esencial de la comunidad sampetrina.

Mayela Olvera García, encargada del asilo, agradeció la visita del personal de estas dependencias municipales.


               
               


               

               
               

               
               
               
