Organizan convivencia con huéspedes del asilo de ancianos de San Pedro

Una tarde llena de sonrisas vivieron los abuelitos del asilo del Adulto Mayor, gracias a la visita del personal de la Dirección de Atención a la Mujer y el Departamento de Atención a la Juventud, quienes organizaron actividades recreativas especialmente para ellos.

Magaly Guerrero Carrillo, directora de la Mujer, informó que los huéspedes disfrutaron de juegos de mesa, sesiones de karaoke y momentos de convivencia que despertaron recuerdos y fortalecieron la unión entre generaciones. Además compartieron deliciosos aperitivos en un ambiente de respeto, cariño y alegría.

Destacó que, con estas acciones donde se busca brindar entretenimiento, y también reafirmar el compromiso de seguir impulsando espacios donde las personas adultas mayores se sientan acompañadas, valoradas y parte esencial de la comunidad sampetrina.

Mayela Olvera García, encargada del asilo, agradeció la visita del personal de estas dependencias municipales.