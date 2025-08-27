Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Francisco I. Madero

Organizan convivencia a residentes de la Casa del Adulto Mayor en Francisco I. Madero

Organizan convivencia a residentes de la Casa del Adulto Mayor en Francisco I. Madero

Organizan convivencia a residentes de la Casa del Adulto Mayor en Francisco I. Madero

MARY VÁZQUEZ

Este miércoles se llevó a cabo una comida con los residentes de la Casa del Adulto Mayor; Elena Dávila Dávila, del municipio de Francisco I. Madero. La actividad la organizó el DIF Municipal.

En la convivencia participaron los regidores, la presidenta del organismo, Denise Ortega Mora, explicó que, se extendió la invitación a algunos regidores y síndicos, así como al alcalde, Félix Ramírez para que participarán en la convivencia y con la intensión de que les llevaran un obsequio, ya que la actividad se organizó en el marco del Día del Adulto Mayor y en el lugar se encuentran 15 personas.

Reconoció la enseñanza y aportación que a través de los años les han dado a las nuevas generaciones. “Se que en ocasiones se sienten tristes, pero sepan que aquí estamos con ustedes para apoyarlos y en esta ocasión para compartir los alimentos y pasar un rato agradable, un rato lleno de cariño y alegría”.

MADERO SERÁ SEDE DEL EVENTO ESTATAL

La presidenta del DIF, Denise Mora, compartió que el municipio será la sede estatal del evento de coronación de la reina del Adulto Mayor a nivel estatal; es decir participarán las representantes de los 38 municipios.

El evento está programado a las cinco de la tarde, en un centro social de la localidad y será presidido por el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, la presidenta de DIF Coahuila; Lilia Salinas Valdés, la presidenta de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, las presidentas de los organismos municipales y probablemente asistan algunos alcaldes.








               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Francisco I. Madero Casa del Adulto Mayor

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Organizan convivencia a residentes de la Casa del Adulto Mayor en Francisco I. Madero


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409729

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx