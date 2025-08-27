Organizan convivencia a residentes de la Casa del Adulto Mayor en Francisco I. Madero

Este miércoles se llevó a cabo una comida con los residentes de la Casa del Adulto Mayor; Elena Dávila Dávila, del municipio de Francisco I. Madero. La actividad la organizó el DIF Municipal.

En la convivencia participaron los regidores, la presidenta del organismo, Denise Ortega Mora, explicó que, se extendió la invitación a algunos regidores y síndicos, así como al alcalde, Félix Ramírez para que participarán en la convivencia y con la intensión de que les llevaran un obsequio, ya que la actividad se organizó en el marco del Día del Adulto Mayor y en el lugar se encuentran 15 personas.

Reconoció la enseñanza y aportación que a través de los años les han dado a las nuevas generaciones. “Se que en ocasiones se sienten tristes, pero sepan que aquí estamos con ustedes para apoyarlos y en esta ocasión para compartir los alimentos y pasar un rato agradable, un rato lleno de cariño y alegría”.

MADERO SERÁ SEDE DEL EVENTO ESTATAL

La presidenta del DIF, Denise Mora, compartió que el municipio será la sede estatal del evento de coronación de la reina del Adulto Mayor a nivel estatal; es decir participarán las representantes de los 38 municipios.

El evento está programado a las cinco de la tarde, en un centro social de la localidad y será presidido por el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, la presidenta de DIF Coahuila; Lilia Salinas Valdés, la presidenta de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, las presidentas de los organismos municipales y probablemente asistan algunos alcaldes.