Organizan actividades deportivas por el Mes del Adulto Mayor en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

En el marco de la conmemoración del Mes del Adulto Mayor, se llevan a cabo en el municipio de San Pedro una serie de actividades que buscan reconocer, promover y fortalecer la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.

El Departamento de Fomento Deportivo, encabezado por Ubaldina Mata González, organiza encuentros deportivos que fomentan la salud física y emocional, además de fortalecer la convivencia y la integración social.

Entre las actividades programadas destaca el torneo de basquetbol para hombres de 55 años y más, en donde los participantes han demostrado que la pasión por el deporte y el entusiasmo no tienen edad. Cada partido se convierte en una oportunidad para celebrar la vitalidad, la amistad y el espíritu deportivo.

Mata González invita a la comunidad a asistir el próximo domingo 24 de agosto al Gimnasio Municipal a presenciar juegos con equipos de las ciudades de Torreón y Saltillo, a partir de las 9:00 de la mañana y la entrada libre.

La funcionaria destaco la importancia de generar espacios que fortalezcan el bien y la inclusión de los adultos mayores, promoviendo una visión positiva y activa de esta etapa de la vida.




               
               


               

               
               

               
               
               
