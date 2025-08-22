Policiaca ACCIDENTES VIALES Monclova NARCOMENUDEO Detenidos Saltillo

Operativo Dragón asegura a cuatro individuos en posesión cristal en Gómez Palacio

Los cuatro individuos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado, Zona I Región Laguna

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Policía Estatal de Durango lograron la detención de cuatro individuos presuntamente dedicados a la distribución y consumo de narcóticos, esto durante el despliegue del operativo antipandillas denominado Dragón, implementado en la colonia Nuevo Refugio de la ciudad de Gómez Palacio.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes recorrían la zona en labores de vigilancia preventiva cuando observaron a cuatro varones que, al notar la presencia de la autoridad, adoptaron una actitud evasiva y visiblemente nerviosa, lo que motivó a los uniformados a proceder con una revisión de rutina.

Fue durante esta inspección en la que se localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de la sustancia conocida como cristal, además de dinero en efectivo presumiblemente obtenido de actividades de narcomenudeo.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “N”, de 28 años de edad, a quien se le aseguraron seis envoltorios de celofán con vivos color verde, que contenían un polvo blanco semigranulado con las características del cristal, además de 100 pesos en efectivo.

Asimismo, se detuvo a Jairo “N”, de 30 años, a quien se le encontraron siete dosis del mismo narcótico, además de la cantidad de 150 pesos en efectivo.


En el mismo operativo también fue asegurado Jaime “N”, de 29 años, quien portaba seis raciones de la metanfetamina y 100 pesos en efectivo.


Finalmente, fue detenido José “N”, de 27 años, a quien se le encontraron cinco bolsas con la droga sintética, además de 100 pesos en efectivo.


Tras el aseguramiento, los cuatro individuos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado, Zona I Región Laguna, en donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.






               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx