Ofrecen plática 'Casco Seguro' a estudiantes de preparatoria del municipio de San Pedro

Para fortalecer la cultura de la prevención entre la juventud, la Dirección de Policía Preventiva Municipal, a través del Departamento de Proximidad Social, impartió la plática “Casco seguro” a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) en el plantel del ejido El Nilo, del municipio de San Pedro.

La oficial Viridiana Hernández informó que durante la charla se destacó que el uso del casco no es sólo una regla de tránsito, sino una medida esencial para proteger la vida.

Se explicó que este equipo de seguridad reduce de manera significativa el riesgo de lesiones graves en la cabeza en caso de accidente, además de ser un requisito en distintas áreas laborales y deportivas.

Estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar la prevención y el autocuidado en todos los sectores de la población.

“Con programas como Casco Seguro buscamos que los jóvenes comprendan la importancia de usar este equipo de protección, no solo como una obligación, sino como una forma de cuidar su salud y su vida”, subrayó Hernández.

Dijo que mediante acciones como esta se fomenta la seguridad ciudadana, promoviendo la conciencia vial y la colaboración interinstitucional, en beneficio de toda la comunidad sampetrina.

La directora de la institución, Alejandrina Gutiérrez Fuentes, agradeció a las autoridades municipales por estas acciones que son de beneficio para los jóvenes.