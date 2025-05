Ofrecen gratis servicio de mastografía en clínicas del IMSS

Del 2 al 30 de mayo estará disponible el servicio de mastógrafos móviles en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en la región Lagunera de Coahuila, por lo que se hace un llamado a mujeres derechohabientes mayores de 40 años a solicitar informes respecto a este beneficio, que se ofrece de manera gratuita.

El licenciado en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), Jesús Armando Seca Rivas, dijo que los estudios de mastografía que el IMSS brinda a través de estas unidades móviles tienen como fin detectar con oportunidad tanto el cáncer de seno y otras enfermedades de las glándulas mamarias.

La calendarización es la siguiente: en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 de Torreón, el mastógrafo estará disponible el 2 y 15 de mayo; mientras que en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 20 de Francisco I. Madero el 5 y 16, y el 6 en el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente.

El 7 y 30, en el HGSZ No, 21 de San Pedro; el 8 y 19 en la UMF No. 83 de Matamoros; el 9 y 20 en la UMF No. 80 de Torreón, y el 12 y 23 en el HGZ No. 18 de Torreón. Mientras que el 13, 21 y 28 le tocará el turno al HGZ No. 16, y el 14, 22 y 29 a la UMF No. 66, ambas situadas en Torreón.

Este servicio, también fue programado por el IMSS en las regiones Norte, Sureste, Centro y Carbonífera por lo que si usted quiere más información puede acercarse a su clínica de adscripción o bien, ingresar a la página oficial de Facebook: IMSS Coahuila.

Seca Rivas recordó que para ser beneficiarias no es necesario acudir con cita, sin embargo, pueden acercarse con tiempo a su clínica de adscripción para solicitar informes sobre los requisitos y condiciones para presentarse a la realización del estudio.

Para el día de la mastografía, se recomienda que las mujeres acudan vestidas de preferencia con ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda) ya que así no habrá necesidad de que se quiten toda la ropa y bañarse y no ponerse desodorante ni talco debido a que la mayoría de estos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de rayos X.