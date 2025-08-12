Ofrecen función de teatro en la Casa de la Cultura de San Pedro

La Casa de la Cultura fue escenario de la divertida y reflexiva obra infantil “La Momia Analfabeta”, presentada por el grupo de teatro Urquizo, bajo la dirección de Jazmín Morales y Henry Serrano.

Esta puesta en escena combinó humor, ingenio y un importante mensaje sobre la relevancia de la educación. A través de personajes como la momia, el diablo, el vampiro, la catrina y “Franki”, el público fue guiado por una historia llena de ocurrencias y enseñanzas que atraparon tanto a niños como adultos.

Las autoridades felicitaron a las y los integrantes del grupo por su talento y entrega, reconociendo también a las familias que respaldan este tipo de proyectos culturales.

La directora Jazmín Morales agradeció el apoyo brindado por las autoridades municipales y la calidez del público presente, reiterando el compromiso del grupo "Urquizo", por seguir llevando arte y cultura a la comunidad.

Con esta función, la Casa de la Cultura reafirma su papel como un espacio para el fomento de las artes escénicas y el fortalecimiento de los valores en la niñez.