Coahuila Monclova UAdeC AHMSA Piedras Negras GOBIERNO DE COAHUILA

Registro Civil

Ofrece Registro Civil y Mejora actas de nacimiento en 20 y 40 pesos

Ofrece Registro Civil y Mejora actas de nacimiento en 20 y 40 pesos

Ofrece Registro Civil y Mejora actas de nacimiento en 20 y 40 pesos

MARISELA SEVILLA

Con el próximo regreso a clases y los gastos escolares acumulándose, el Registro Civil de Coahuila reforzó su presencia en las calles y comunidades con una estrategia para acercar el trámite de actas de nacimiento y reducir su costo para las familias.

En coordinación con el programa estatal Mejora Coahuila, dirigido por Gabriel Elizondo, se han desplegado brigadas móviles que recorren colonias, municipios y empresas, llevando consigo la posibilidad de obtener actas de nacimiento desde 20 pesos en su versión estatal, y 40 pesos en el caso de actas foráneas.

La Directora del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez, explicó que esta medida surge ante la alta demanda de documentos oficiales, en especial durante la temporada escolar: “Muchas escuelas solicitan actas recientes para inscripciones, y sabemos que es una época complicada en lo económico, por eso buscamos aliviar esa carga”, señaló.

Más allá de la economía, las brigadas también permiten detectar casos donde menores aún no han sido registrados: “Incluso hay niños que ya asisten a guardería y no cuentan con su acta. Estamos atendiendo esos casos de manera prioritaria, porque el derecho a la identidad es fundamental”, afirmó Labastida.

En promedio, se llevan a cabo seis brigadas por semana, algunas en doble jornada; además de los espacios comunitarios, el Registro Civil ha establecido alianzas con empresas a través de la CTM, y se prepara una jornada especial en General Motors en la Sureste, donde los hijos de los trabajadores podrán acceder al mismo beneficio económico.




“Llevamos el módulo directamente a quienes lo necesitan, evitando que las personas se trasladen a las oficinas. Queremos que todos tengan su acta sin obstáculos ni gastos innecesarios”, agregó la funcionaria.




Respecto a la frecuente solicitud de actas actualizadas por parte de distintas dependencias, Labastida aclaró que no existe un criterio único y que cada institución define sus propios lineamientos.




“Por ejemplo, para tramitar pasaportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores pide actas con una vigencia de tres a seis meses; pero nosotros damos respuesta a esa demanda”, puntualizó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Registro Civil

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ofrece Registro Civil y Mejora actas de nacimiento en 20 y 40 pesos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406467

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx