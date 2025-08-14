Ofrece Registro Civil y Mejora actas de nacimiento en 20 y 40 pesos

Con el próximo regreso a clases y los gastos escolares acumulándose, el Registro Civil de Coahuila reforzó su presencia en las calles y comunidades con una estrategia para acercar el trámite de actas de nacimiento y reducir su costo para las familias.

En coordinación con el programa estatal Mejora Coahuila, dirigido por Gabriel Elizondo, se han desplegado brigadas móviles que recorren colonias, municipios y empresas, llevando consigo la posibilidad de obtener actas de nacimiento desde 20 pesos en su versión estatal, y 40 pesos en el caso de actas foráneas.

La Directora del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez, explicó que esta medida surge ante la alta demanda de documentos oficiales, en especial durante la temporada escolar: “Muchas escuelas solicitan actas recientes para inscripciones, y sabemos que es una época complicada en lo económico, por eso buscamos aliviar esa carga”, señaló.

Más allá de la economía, las brigadas también permiten detectar casos donde menores aún no han sido registrados: “Incluso hay niños que ya asisten a guardería y no cuentan con su acta. Estamos atendiendo esos casos de manera prioritaria, porque el derecho a la identidad es fundamental”, afirmó Labastida.

En promedio, se llevan a cabo seis brigadas por semana, algunas en doble jornada; además de los espacios comunitarios, el Registro Civil ha establecido alianzas con empresas a través de la CTM, y se prepara una jornada especial en General Motors en la Sureste, donde los hijos de los trabajadores podrán acceder al mismo beneficio económico.

“Llevamos el módulo directamente a quienes lo necesitan, evitando que las personas se trasladen a las oficinas. Queremos que todos tengan su acta sin obstáculos ni gastos innecesarios”, agregó la funcionaria.

Respecto a la frecuente solicitud de actas actualizadas por parte de distintas dependencias, Labastida aclaró que no existe un criterio único y que cada institución define sus propios lineamientos.