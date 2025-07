Ofelia Medina celebra haber sido ella misma en MasterChef

Ofelia Medina cuenta con un currículum impresionante. Su talento se ha hecho notar en cine, plataformas, teatro, TV, poesía y ahora en el rubro de la gastronomía, ya que formó parte de MasterChef Celebrity.

La primera actriz salió el pasado domingo del reality show, en donde sumó experiencias de vida e hizo amigos. Antes de irse recitó un poema de Rosario Castellanos.

Dice: “Antes de irme, igual en cortesía al huésped que se marcha, quisiera agradecer a quien se debe, tantas hermosas cosas que he tenido. Muchas veces la tierra me ofreció su mejilla de durazno maduro, muchas veces el aire se revistió de música, muchas veces las nubes… Pero yo no amé nada tanto como amé al fuego. Ahí encuentro la mano del hombre inmemorial, ahí la voluntad de la tribu de darle calor al peregrino que se acerca a deshoras buscando pan y la conversación en que tantas palabras se desposan”.

A unos días de partir de “La cocina más famosa de México”, platicó con El Siglo de Torreón de lo que vivió, además reveló que recién estuvo en la Comarca Lagunera.

“Tanto que me gusta Torreón. Estuve hace poco en una reunión con familiares de personas desaparecidas”, mencionó.

Después de contar de qué se trató su visita, Medina calificó su experiencia en MasterChef como, “maravillosa”.

“Me deja este programa feliz y satisfecha. Todos los que participamos aprendimos a querernos, a respetarnos y a divertirnos. Fue una temporada muy bonita”, recalcó.

Añadió la entrevistada que todo el sacrificio que hicieron tanto ellos como los concursantes, los chefs y el equipo de producción valió la pena al constatar los resultados.

“La verdad fue bien duro. Las grabaciones son de 12 horas y tienes que estar de pie. La presión de los tiempos es bastante; sin embargo, poco a poco uno va dominando y ya después se disfruta bastante.

“Fue un desgaste emocional y físico, pero valió la pena y les cuento, además, que se volvió una gran lección de vida. Descubrí mis manos de cocinera”, dijo entusiasmada.

Luego de encontrar un amor por los sartenes que no conocía, Ofelia relató qué piensa de su salida.

“La cocina es la combinación de muchas cosas: es un arte, con técnica, con experiencia, y depende mucho de cada cultura. Creo que di todo lo que pude y llegué mucho más allá de lo que imaginé.

“No me falló nada. Lo que pasó es que no soy una cocinera y poco a poco fui haciéndolo mejor. Siempre me faltó tiempo porque eso te genera una presión terrible y luego ya no piensa uno bien”, externó.

Algo que resaltó Medina durante la charla, es que en esta ocasión el público la vio tal cual es, sin envolverse en algún personaje.

“Eso fue muy emocionante. Por primera vez pude ser yo y el público me quiso como soy. Me aprobaron y eso fue lo más importante”.

Recordó también cuando, en junio, visitó “La cocina más famosa de México”, Clarita, participante de la segunda edición de MasterChef México. Cocinaron juntas. “Eso fue de lo más que gustó. El tamal al que llamamos ‘Corregido y aumentado’ nos quedó delicioso”, resaltó.

Platicó Ofelia, que se enamoró tanto de la gastronomía, que ya se encuentra preparando otro proyecto en el que sus manos volverán a fomentar el arte de cocinar.

“Estoy pensando en algo que conjugue el erotismo, la cocina, la poesía y el humor. Estoy tratando de armar un contenido que tenga todo eso. Vienen más cosas, estos últimos tiempos han sido muy productivos”.

Sobre el poema que ofreció de Castellanos, la primera actriz comentó que, “la poesía es parte de mi vida, está ligada a mí y creo que mi deber es difundirla porque es de lo más bello y creativo del ser humano”.