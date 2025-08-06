Obreros piden avalúo justo de AHMSA y rechazan compra por parte de Alonso Ancira

Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C. (GD), pidió a la jueza de la quiebra un avalúo justo y real de la siderúrgica. También la notificó de los rumores que señalan que Alonso Ancira comprará Altos Hornos a través de prestanombres.

El presidente de la asociación civil explicó que en la reunión con la jueza Ruth Haggi Huerta expuso diversas preocupaciones de los trabajadores, especialmente sobre la correcta evaluación de los activos de la empresa y el respeto a los derechos laborales establecidos en el contrato colectivo.

Durante el encuentro, Torres planteó que el valor en el que se están evaluando los activos de AHMSA podría estar por debajo de su valor real. En ese sentido, exigió que la autoridad judicial revise a fondo las condiciones en que se está desarrollando dicho procedimiento para garantizar que los trabajadores no resulten afectados en caso de que se concrete una eventual compra o liquidación.

“Queremos que se evalúe correctamente, que el precio al que se está haciendo la evaluación de la empresa sea el correcto, que no tenga un valor por debajo del real”, expresó Torres. Agregó que uno de los principales reclamos es que se respete el compromiso con los trabajadores, especialmente en lo que respecta al pago de adeudos acumulados y liquidaciones conforme al contrato colectivo de trabajo.

Afirmó que, aunque el movimiento obrero es independiente, todos los sectores están comprometidos con sacar adelante el proceso de la mejor manera posible. Subrayó que no buscan entorpecer el curso judicial ni causar conflictos, pero sí demandan que las autoridades se involucren con seriedad y transparencia.

Otro punto que se abordó durante la reunión con la jueza fue la posibilidad de que el empresario Alonso Ancira, anterior presidente del Consejo de Administración de AHMSA, busque recomprar la empresa. Julián Torres fue enfático al rechazar esa posibilidad y consideró inaceptable que quien dejó una deuda millonaria con los trabajadores ahora pretenda recuperar el control de la acerera.

“No sería justo ni correcto permitir que Alonso Ancira compre la empresa cuando aún nos debe muchos millones de dólares. Las compañías de su propiedad nos deben, y no podemos permitir que esto se quede así”, señaló.

Respecto a la respuesta de la jueza, Torres indicó que la autoridad judicial les explicó que si otras empresas presentan demandas por pagos adicionales, estos montos podrían afectar directamente la masa destinada a liquidar los adeudos con los trabajadores. La jueza les dijo que si estas compañías exigen pagos adicionales, los recursos previstos para los obreros podrían reducirse, lo cual representa un riesgo real.

Pese a la complejidad del proceso legal, el dirigente aseguró que su movimiento se ha mantenido firme en la vía pacífica. Rechazó cualquier expresión de violencia y reiteró que el objetivo es lograr una resolución favorable por la vía institucional y con respeto a la ley.

“Hemos tratado y vamos a seguir tratando de llevar todo con normalidad. No estamos a favor de la violencia, eso lo vamos a evitar. Lo que queremos es resolver esto de manera justa”, insistió.

También destacó la necesidad de que las autoridades estatales y federales tomen en cuenta las advertencias del movimiento obrero, ya que, dijo, “se dicen muchas cosas”, y es importante que los funcionarios conozcan los puntos que preocupan directamente a los afectados.