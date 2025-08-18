Obreros de AHMSA muestran video de guardias en presunto saqueo

Obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) denunciaron que personal de vigilancia continúa saqueando la siderúrgica mediante operación hormiga, evidenciada en un video entregado por trabajadores de Planta Uno.

El obrero Juan Ervey Valenzuela de la Torre, trabajador sindicalizado de la Planta 1 de AHMSA, presentó un video donde se observa a dos guardias saliendo por una puerta no autorizada, cargando mochilas que aparentemente contienen artículos sustraídos de la acerera.

Los vigilantes, dijo, no tienen por qué llevar mochilas tan grandes para trabajar. Un tercer guardia se observa dentro de la empresa; les abre la puerta y la cerra cuando salen los vigilantes.

Valenzuela explicó que el material fue grabado el sábado pasado, durante una lluvia registrada en la zona, cuando sorprendieron a los guardias utilizando la puerta siete, prohibida para accesos. Dos personas salen por dicho acceso cargando mochilas a sus espaldas.

“Sabemos que tenemos escasez de personal, pero seguimos rondando y nos damos cuenta que todavía sigue la operación hormiga por esa puerta no autorizada”, afirmó.

Recordó que el jefe de seguridad de AHMSA Industrial, Francisco Correa, se comprometió públicamente con los obreros a que únicamente estaría habilitada la puerta uno para acceso.

El denunciante advirtió que dicho compromiso no se ha respetado, pues incluso mandos intermedios de vigilancia, conocidos como RT, permiten a los guardias salir por accesos restringidos.

“Si Paco Correa tiene capacidad moral, que respete los acuerdos con la base trabajadora, de lo contrario vamos a tomar otro tipo de acciones”, sentenció Valenzuela.

Exigen respeto a compromisos con la base trabajadora

Los obreros subrayaron que no hacen acusaciones sin pruebas y que el video exhibe claramente a vigilantes portando mochilas cargadas, lo que despierta sospechas sobre sustracción ilegal.

“Ese acceso está restringido, nadie puede entrar ni salir por ahí, y menos personal de seguridad, porque fue una disposición de la misma dirección”, enfatizó.

Añadió que estas irregularidades no solo afectan la confianza hacia la empresa, sino que también quebrantan acuerdos alcanzados entre trabajadores y el área de seguridad de AHMSA Industrial.

Los inconformes manifestaron que la base obrera ya está cansada de estas prácticas y advirtieron que la paciencia comienza a agotarse tras incumplimientos reiterados por parte de vigilancia.

Crece la tensión laboral en AHMSA

La siderúrgica atraviesa desde hace meses un ambiente de incertidumbre por la crisis financiera y la falta de pagos, lo que mantiene a los obreros en alerta constante.

La denuncia contra la seguridad interna se suma a los reclamos por la paralización de operaciones y la falta de liquidez, que mantiene estancada la reactivación de AHMSA.

Los trabajadores señalaron que, si no se atienden las irregularidades, podrían escalar sus protestas para exigir transparencia en la vigilancia y protección de los bienes de la empresa.

