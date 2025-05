Obreros de AHMSA exigen pagos pendientes conforme al Contrato Colectivo

Salarios caídos, ahorros, utilidades, vacaciones y demás pagos pendientes, es lo que demandan los obreros de AHMSA, además de las terminaciones y finiquitos conforme al contrato colectivo de trabajo.

Con casi tres años sin recibir pagos completos por salarios, utilidades y prestaciones, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen su exigencia de justicia laboral frente a las instalaciones de la acerera en Monclova. Carlos Rosales y José Juan Alvarado, dos de los obreros afectados, denunciaron que ni el gobierno federal, estatal ni municipal han ofrecido soluciones reales a la crisis que enfrentan cientos de familias en la Región Centro de Coahuila.

Carlos Rosales, identificado con la ficha 106276, declaró que desde la suspensión del artículo 264 por la pandemia, los trabajadores sólo recibieron parte del fondo de la prohuelga y continúan sin recibir ahorros, prestaciones, salarios caídos, utilidades ni vales de despensa. “Todo eso ha estado retrasado y estamos aquí primeramente por los pagos, porque la necesidad de nosotros es los pagos”, enfatizó. Afirmó que diariamente deben buscar trabajos temporales para obtener solvencia económica mínima que les permita alimentar a sus familias.

Señalamientos de opacidad y falta de apoyo gubernamental

En su declaración, Rosales reprochó la falta de acción de los gobiernos estatal y municipal, señalando que “se han basado nomás en habladurías que nos van a ayudar, y no ha llegado nada”. Hizo un llamado directo al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, para que transparente el manejo de los recursos obtenidos por ventas de activos de la empresa, y señaló que, durante comparecencias ante el Senado, “no contestó correctamente” a los cuestionamientos sobre su gestión.

“Nomás habla y habla, pero no dice nada. Aquí estamos para que no sigan saqueando más”, sentenció Rosales, quien afirmó que no permitirán el ingreso de nuevos administradores ni personal mientras no se paguen los adeudos. Otro de los manifestantes, Esteban García, solicitó públicamente que se explique el destino de los 30 millones de pesos obtenidos recientemente por la venta de bodegas.

Rechazo a injerencias y llamado a la unidad obrera

Por su parte, José Juan Alvarado recalcó que la lucha de los obreros se centra en recuperar lo que les corresponde conforme al contrato laboral, principalmente los salarios caídos. Lanzó un exhorto para que el gobierno federal “no meta las manos” en las adjudicaciones que lleva a cabo el síndico Aguilera Gómez, y propuso que los funcionarios acudan directamente a dialogar con los trabajadores en lugar de hacerlo a puerta cerrada.

“Estamos para el perro ahorita, y por medio de ustedes pedimos que esto se extienda. Exhortamos a los compañeros que tengan chance, que se unan a nosotros, porque sin más gente no va a haber presión”, declaró. Finalmente, arremetió contra representantes populares del Congreso de la Unión, a quienes calificó como “diputados basura”, señalando directamente a Rubén Moreira Valdez como ejemplo de la ineficiencia legislativa.

Contexto de fondo y persistencia del plantón

Los obreros se mantienen desde hace dos años y nueve meses en protesta permanente en los accesos de AHMSA, particularmente en Puerta 3, exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales y el pago de deudas que datan desde antes del inicio del proceso de quiebra. En recientes semanas, han denunciado que mientras ellos siguen sin cobrar, otros empleados administrativos o ligados al proceso de sindicación han recibido sueldos puntualmente.

Este nuevo posicionamiento evidencia el creciente desgaste social y económico de las familias monclovenses que dependen directa o indirectamente de la empresa siderúrgica más grande del norte del país. Las exigencias de transparencia, rendición de cuentas y justicia laboral se agudizan, mientras las soluciones concretas siguen sin llegar.