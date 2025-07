Obreros bloquean de nuevo accesos a AHMSA y exigen freno a saqueos

Una nueva protesta estalló este jueves en Altos Hornos de México (AHMSA), donde trabajadores sindicalizados bloquearon accesos para impedir la salida de bienes industriales.

Los obreros, que mantienen guardias permanentes en la puerta tres de la acerera, marcharon hasta la puerta uno para exigir que no se permita el acceso a personal externo.

Juan Hervey Valenzuela de la Torre, vocero del movimiento obrero, explicó que el conflicto se originó por el ingreso diario de personal de la empresa constructora Levi.

Señaló que dicha compañía continúa operando en el interior de la planta con autorización del síndico, supuestamente para preservar activos considerados fuera del concurso mercantil.

“Están conservando equipos en buen estado para venderlos rápido en cuanto haya comprador, pero esos bienes no entran al fideicomiso laboral”, denunció Valenzuela.

Exigen que bienes industriales sirvan para pagar liquidaciones

El contingente de trabajadores bloqueó las entradas y advirtió que no permitirán la entrada ni salida de camionetas relacionadas con la empresa constructora.

“Ya se les dijo, no van a salir. No sé por dónde piensan sacar sus trocas, pero por aquí no pasarán”, advirtió el representante de la guardia sindical.

Por su parte, Antonio Moreno Rodríguez, obrero del departamento de Transportes, acusó que los activos extraídos por la constructora debieron usarse para finiquitar a los empleados.

“Ese era el trabajo del síndico y del juez: vender activos y pagarnos lo que se nos debe. Pero ahora quieren rematar todo a espaldas del sindicato”, dijo.

Moreno acusó que detrás de estas maniobras hay desesperación del equipo jurídico del síndico, al no encontrar recursos suficientes para cubrir salarios y prestaciones laborales.

Denuncian saqueo encubierto y quiebra inducida

Los obreros señalaron que la empresa aún posee activos valiosos, como 800 planchones y miles de toneladas de chorreadura, que podrían representar millones de pesos en el mercado.

“No vamos a permitir que se los lleven. Esta es una quiebra inducida con dolo. Hay responsables y no vamos a dejar que se roben lo que es nuestro”, advirtió Moreno.

Afirmaron que los bienes retenidos dentro de la acerera deben formar parte del patrimonio laboral y ser considerados en la liquidación conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los manifestantes exigen transparencia en el manejo del proceso concursal y que el Gobierno Federal intervenga para frenar la presunta extracción irregular de activos.