¿Nuevo romance en “LCDLF”? Estos son los involucrados y sus momentos que alimentan el “shippeo”

La Casa De Los Famosos desde 2023 nos ha traído momentos con mucho contenido, desde escándalos, figuras icónicas hasta posibles romances.

Los “tórtolos” de esta tercera temporada son Aldo de Nigris y Elaine Haro, quienes e han visto muy “cercanos” desde el inicio; en redes sociales espectadores del programa ya han compilado momentos donde se ven muy acaramelados y memes respecto al posible florecimiento del romance.

¿Qué interacciones han tenido que alimentan su “ship”?

Desde que se conocieron, ambos revelaron su situación sentimental: Elaine contó que tenía poco de haber terminado con el actor Moisés Peñaloza, mientras que Aldo confesó que ya llevaba años sin estar en una relación seria. A partir de ahí se mostraron más cercanos.

Junto con Mariana Botas, Elaine comentó que, en un principio, pensó que Aldo sería más extrovertido. “Le he intentado hacer plática y casi no me deja […] Yo le hago preguntas para conocerlo, y nada más me las responde y ya. Yo digo, no tiene que regresármelas; pero yo creo que irá agarrando confianza”, comentó.

En un incidente curioso, Elaine se estaba preparado para bañar; cuando el soporte en el que se sostienen los productos de higiene personal se cayó, causando un estruendo. Aldo, preocupado le preguntó que había pasado. Elaine con tal de llamar su atención, fingió llorar y hacer que se había caído; él inmediatamente fue a auxiliarla, pero ella le confesó que todo había sido una broma.

En otro momento, Aldo comentó de forma sarcástica que tiene un fetiche por las axilas y Elaine, con los brazos levantados y manos detrás de la cabeza le dijo en tono juguetón “¿Por qué crees que estoy así wey?”

Cuando ambos están en un mismo espacio, se acercan y tratan de tener contacto físico; también entre ellos han tenido miradas que según los espectadores “comunican algo más”.

Aldo invita a Elaine a convivir con él cuando está con otros participantes dentro del reality, especialmente con Aaron Mercury.

¿Hay otro “ship” en el que esté involucrada Elaine?

Sí, además del interés mutuo que muestran; hay otro participante que se ve interesado por Elaine: Aaron, quien ha mostrado interés en ella; sin embargo los fans notan más tensión romántica entre Aldo y Elaine.