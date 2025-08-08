Nuevo Nissan Versa 2026 llega a México antes del lanzamiento oficial; características

El Nissan Versa es uno de los autos más vendidos en México y Latinoamérica, debido a que cuenta con un diseño moderno y una buena relación calidad-precio. Por lo que muchos esperan con ansias la llegada del nuevo Nissan Versa 2026.

En marzo pasado, Nissan dejó entrever cuál sería la imagen de este sedán y otros modelos que maneja, a través de en un teaser, que muestra algunos segundos de los autos que están por renovarse, pero no fue hasta recientes días cuando se pudo conocer más de su diseño, gracias a algunas filtraciones.

Según sugieren algunas imágenes filtradas en redes sociales, donde se pueden ver mulas de prueba, el nuevo Nissan Versa 2026 tendrá algunas actualizaciones con respecto al modelo presentado en 2020. Los cambios que traerá consigo son principalmente en la parte frontal y posterior del auto, además del interior.

En el exterior, se espera que la parte frontal sea completamente rediseñada con nuevos grupos ópticos divididos, iluminación LED, una parrilla renovada y defensas nuevas. La parte trasera también tendrá calaveras y defensas rediseñadas. En cuanto a la silueta lateral y el techo, es probable que se mantengan sin cambios importantes.

Al interior, se prevé una mejora en la calidad de los materiales, así como la integración de una pantalla de infoentretenimiento más grande, un clúster digital y un sistema mejorado. También es probable que el auto incluya más asistencias ADAS.

En cuanto al motor, se cree que mantendrá el motor actual de cuatro cilindros y 1.6 L con 118 caballos de fuerza. Sin embargo, en Asia este modelo es impulsado por un motor L3 de 1.0L Turno con 100 hp; similar al que utiliza el Nissan Magnite.

La mayor parte de las imágenes filtradas han sido captadas cerca de la planta de Aguascalientes, lo que no es de extrañar, ya que ahí se realizará su producción.

Nissan Versa 2026: precio y lanzamiento

Aunque Nissan no ha hecho un anuncio oficial sobre el lanzamiento se espera que la empresa revele más detalles del nuevo modelo; además, ya hay estimaciones sobre cuál será el precio del Nissan Versa 2026. Algunos sitios sugieren que el costo será de 361 mil 900 pesos. Se espera que la marca