Jaque mate

"Me encantan los mexicanos, pero México no es nuestro amigo".

Donald Trump, 30.6.2015

Hace apenas unos días el excandidato presidencial José Antonio Meade declaró que, "en el tema de aranceles, que sería profundamente disruptivo en México y en Estados Unidos, me parece que la forma como lo ha enfrentado la presidenta ha sido correcta, de una forma al mismo tiempo sobria, seria, constructiva.".

Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo estoy convencido de que Trump no se interesa por tener una discusión seria sobre este o ningún tema. Las amenazas de aranceles han sido una forma de agresión y se mantienen. Parte de la estrategia de Trump es dejar a sus socios comerciales siempre en la incertidumbre. Así como el miércoles aplazó un mes la entrada en vigor de los aranceles a la industria automotriz, ayer ofreció no aplicar los aranceles a productos cubiertos por el T-MEC, pero solo hasta el 2 de abril.

Es verdad que estamos en una posición un poco más sólida, porque en esa fecha se anunciarán aranceles compensatorios a países que cobran aranceles a productos estadounidenses, y México, por el T-MEC, no cobra casi ninguno a los productores de nuestro vecino del norte. Pero también es cierto que con Trump nunca se sabe qué viene después. Doug Ford, el primer ministro de Ontario, la provincia que alberga la mayor parte de la industria automotriz canadiense, ha señalado que los mismos funcionarios estadounidenses encargados de negociar no saben lo que quiere el presidente: "Se despierta y los objetivos cambian" (WSJ).

La nueva prórroga que se anunció ayer es importante porque permite ver una luz al final del túnel. Debemos suponer que Trump no podrá cobrarnos aranceles compensatorios porque no hay nada que compensar, pero no hay nunca certeza con él. Tampoco había justificación legal para cobrar aranceles por el fentanilo, que no tiene nada que ver con el comercio. Su anuncio de que "México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que caiga dentro del T-MEC" solo quiere decir que va a respetar los términos del acuerdo comercial que él mismo firmó el 30 de noviembre de 2018.

Seguramente la presidenta Sheinbaum está consciente de que no hay forma de tenerle confianza a Trump. Ayer vimos un nuevo día de desplomes generalizados en las bolsas de Estados Unidos producto de la incertidumbre generada por los vaivenes de sus decisiones. El mayor temor de los inversionistas es el daño que sus caóticas políticas le pueden causar a la economía de la Unión Americana. Les inquieta que cada día hay un anuncio nuevo seguido de prórrogas que dejan todo en el aire.

La primera consecuencia positiva de la nueva prórroga es que los transportistas de la frontera, que habían sufrido los efectos de la paralización de cruces de mercancía ante la incertidumbre sobre los aranceles y los precios a cobrar a los consumidores, se apresurarán ahora a mover la mercancía que tienen. Hay indicios, por otra parte, de que los consumidores de Estados Unidos están acelerando sus compras de vehículos para no pagar sobreprecios, que serían de miles de dólares por unidad, en caso de que se apliquen los aranceles en algún momento.

No hay que escatimar a la presidenta Sheinbaum el mérito de haber mantenido la serenidad en la llamada con Trump y en las negociaciones previas. Si se hubieran mantenido los aranceles, México habría sufrido un golpe económico muy fuerte. Pero en las negociaciones que continúen no podemos perder de vista que Trump es un hombre inestable. No parece entender siquiera cuáles son las posibles consecuencias para la economía de su país de la aplicación de esos aranceles que tanto utiliza como amenazas.

ACARREO

La pausa no ha llevado a la cancelación de la "conferencia" del Zócalo de este domingo. "Y el domingo, pues vamos a hacer un festival", anunció la presidenta ayer. "De paso, vamos a hablar de la reforma del poder judicial". El acarreo ya estaba programado. Delfina Gómez, del Edomex, garantizó 140 mil asistentes. Los empleados de gobierno reportan que se les está exigiendo presentarse.