Nueva mesa directiva de CMIC Laguna encabezada por Alejandro Jiménez rinde protesta en Torreón

En una ceremonia protocolaria, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó este martes la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna, que estará bajo la presidencia de Alejandro Jiménez Algara para el periodo 2025-2027.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades y representantes del sector privado. Durante su intervención, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, resaltó la relevancia de la participación de las cámaras empresariales en los temas prioritarios del gobierno, subrayando que la comunicación y conectividad son claves para el desarrollo regional.

El nuevo presidente de CMIC Laguna, Alejandro Jiménez Algara, asumió su cargo con un fuerte mensaje de compromiso y unidad.

"Hoy al rendir protesta como presidente asumo un compromiso que me honra y me desafía. Es un compromiso no solo conmigo mismo, sino con nuestra industria y con el futuro que todos queremos construir", expresó.

Destacó la necesidad de fortalecer a los socios mediante más herramientas, mayor capacitación y mejores oportunidades, consolidando relaciones firmes con el gobierno y la sociedad para que la infraestructura tenga un impacto real y duradero.

"A quienes me acompañan en este camino les pido compromiso. A quienes nos observan con expectativa les ofrezco resultados", enfatizó.

Asimismo, subrayó la importancia de la seguridad como base para el desarrollo económico y el crecimiento de inversiones en la región: "si no hay seguridad, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo", afirmó, agradeciendo al gobernador y al alcalde por sus esfuerzos en blindar la entidad.

El presidente nacional de CMIC, Luis Méndez Jaled, también participó en el acto, mencionando que la nueva delegación Laguna trabajará con planeación y seriedad en favor del bienestar social. Reconoció además la importancia de la Comarca Lagunera como un nodo agrícola, logístico y social.

Finalmente, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró la relevancia de la CMIC y la Canadevi para el desarrollo del estado y del país, manifestando su disposición para trabajar en conjunto con el sector empresarial.