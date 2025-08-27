El 19 de diciembre de 2008 se encontró el cadáver de Catherine Burgod con veintiocho puñaladas en una oficina de correos de Montréal-laCluse, un pueblo de montaña francés cerca de Suiza. Tras descartar al exmarido y a la pareja de la mujer, las sospechas de la policía recayeron sobre un joven marginal con un pasado como actor.

Gérald Thomassin había pasado de una infancia muy dura a ser descubierto con la película El pequeño criminal, por la que ganó un César al mejor actor revelación. Intervino en algún otro film, pero su vida descarriló en una espiral de alcohol y drogas. En el momento del crimen malvivía en un sótano frente a la estafeta. En cuanto a Catherine, que estaba embarazada, era una mujer querida pero con algún intento de suicidio a sus espaldas. Thomassin fue detenido y liberado por falta de pruebas. Se convirtió en la obsesión del padre y del exmarido de la víctima.

Hasta que apareció un nuevo sospechoso.

Florence Aubenas, gran dama del periodismo europeo, necesitó más de seis años para juntar las piezas de esta historia. Todas menos una: ¿qué sucedió el día del asesinato? Más allá de la noticia y de la investigación, El desconocido de correos es una lectura apasionante, llena de inteligencia, sutileza y empatía, en la tradición de la mejor crónica negra.

“Una atmosférica novela de no fificción, a lo Simenon, situada en la Francia de hoy”, Jean-Claude Raspiengeas, La Croix.

“Dotada de belleza interior y una humanidad extraordinaria. Absolutamente magnífica”, Arnaud Viviant, France Inter.

“Como las mejores novelas policiacas (…), El desconocido de correos se devora”, Claire Devarrieux, Libération.

SOBRE LA AUTORA

Florence Aubenas (Bruselas, 1961) ha desarrollado gran parte de su vida como periodista de Libération, y, después de su paso por Le Nouvel Observateur como reportera internacional, trabaja desde 2012 en Le Monde, donde, entre otras cosas, ha sido corresponsal de guerra en Siria. En 2005, en Irak, fue tomada como rehén durante varios meses en el curso de un reportaje. Anagrama ha publicado la exitosa El muelle de Ouistreham, con la que Aubenas redefinió el concepto de periodismo de inmersión y recibió los premios Joseph Kessel y Jean Amila-Meckert, y que fue adaptada al cine por Emmanuel Carrère en 2021: «Ir a los márgenes donde no llega el periodismo de la capital, ver la realidad, interpretar el estado de espíritu de la comunidad. (…) Uno de los libros que ayudan a entender cómo es Francia hoy» (Jordi Amat, El País).