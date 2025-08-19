En agosto de 1939 un buque llega a Buenos Aires con una delegación de empresarios, diplomáticos y periodistas polacos a bordo. A los pocos días, el capitán recibe la orden de regresar frente al inminente comienzo de la guerra en Europa. En el último momento, uno de ellos decide desembarcar y quedarse en puerto. Así es como empieza la inesperadamente larga estadía argentina de uno de los narradores imprescindibles del siglo XX: Witold Gombrowicz.

Extranjero en todas partes arranca justo en ese instante crucial. El libro recorre la vida del autor de Ferdydurke al mismo tiempo que ofrece una serie de claves para la lectura de su obra. Con la ayuda de sus propios escritos y de entrevistas a discípulos, escritores y académicos, Mercedes Halfon despliega una biografía singularmente vívida y atravesada por un sutil sentido del humor, que cubre un periodo apasionante en el que Witold Gombrowicz se gana la vida a duras penas, frecuenta cafés, librerías y salones, viaja entre la capital y el interior, escribe y procura situarse como autor.

Con inteligencia, rigor y una prosa limpia y elegante, la autora se adentra en el panorama cultural bonaerense de entre finales de los años treinta y comienzos de los sesenta para entregar el retrato no solo de una personalidad literaria única, sino de toda una época.

SOBRE LA AUTORA

Mercedes Halfon (Buenos Aires, 1980) es escritora, periodista cultural y docente. Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Tres de Febrero, actualmente imparte clases en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.

Su firma es habitual en el suplemento «Radar» de Página/12 y en algunas de las revistas culturales más destacadas de su país. Ha actuado y comisariado actividades en instituciones como el MALBA, Fundación Proa, arteBA o el Centro Cultural San Martín. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, lo que le ha valido ser becada por la Fundación Gabriel García Márquez, el Goethe Institut, el centro de creación contemporánea Matadero de Madrid y la Fundación Finestres de Barcelona. En 2019 dirigió, junto a Laura Citarella, el documental Las poetas visitan a Juana Bignozzi, Premio a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en el de cine documental DOK Leipzig. Tras publicar cinco poemarios, presentó su primer libro en prosa, El trabajo de los ojos, al que siguieron Diario pinchado y Vida de Horacio, que la han confirmado como una de las voces más interesantes de las letras argentinas actuales.