Inmensa en más de un sentido, paradójicamente amada por críticos eruditos y por lectores de romances y novelas policíacas, galardonada con el Booker, el más prestigioso premio literario británico, Posesión, contaba su autora, tiene su remoto origen en las reflexiones que le inspiró una biógrafa americana de Coleridge que había dedicado toda su vida al estudio del poeta.

“Era como un caso de posesión demoníaca, y me pregunté si era ella quien se había apoderado de él, sabiéndolo todo sobre su vida, o él de ella”.

En la novela, todo empieza con unas cartas robadas. Roland Michell, un oscuro graduado en literatura inglesa, descubre azarosamente entre los libros de Randolph Henry Ash, victoriano eminente, dos cartas inconclusas y nunca enviadas a una desconocida mujer. Roland se guarda las cartas y decide investigar la identidad de la misteriosa Christabel LaMotte, ambigua poeta de la época y reivindicada en la actualidad por feministas y lesbianas. Si realmente existió una relación entre ambos, Roland ha hecho un descubrimiento que puede lanzarle a una brillante carrera académica y constituir un hito en el estudio de la poesía victoriana.

Acompañado por Maud Bailey, especialista en la obra de Christabel, seguirán un rastro de poemas, diarios y cartas y, gradualmente poseídos por aquellos que buscaban poseer, reconstruirán una historia de pasiones allí donde nunca se supo que las hubiera, historia que encontrará su peculiar espejo en el presente, un tiempo en el que se creía ya disipada toda pasión.

SOBRE EL AUTOR

Antonia S. Byatt (1936-2023) fue una novelista, ensayista y crítica de renombre internacional. Estudió en York y en el Newnham College en Cambridge, enseñó en la Central School of Art and Design y fue profesora titular de inglés en el University College de Londres, antes de dedicarse por completo a la escritura. Entre sus novelas destacan Posesión(ganadora del Premio Booker en 1990), El libro de los niños (preseleccionada para el Premio Booker y ganadora del James Tait Black Memorial Prize de ficción), el díptico Ángeles e insectos y el cuarteto de Frederica, compuesto por La virgen en el jardín, Naturaleza muerta, La Torre de Babel y La mujer que silba. Sus libros se han traducido a treinta y dos idiomas. Fue galardonada en 2016 con el Premio Erasmus por su «gran ojo para describir las relaciones en la vida pública y privada», en 2017 con el Premio Park Kyong-ni y en 2018 con el Premio Hans Christian Andersen de Literatura. Fue Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico desde 1999.